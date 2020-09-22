Seagate представила новый накопитель и систему корпоративного класса

Компания Seagate Technology представила гелиевые накопители корпоративного класса Exos X18, отличающиеся высокой производительностью и емкостью. Они предназначены для гипермасштабируемых ЦОД, которым требуется эффективное и экономичное управление растущими объемами информации. Кроме этого, направление Seagate, отвечающее за разработку решений корпоративного класса, представило новую программно-определяемую систему Exos (AP) 2U12 и новый контроллер для систем AP 4U100.

По мере увеличения мировых объемов данных потребность в облачных решениях для их хранения и гипермасштабировании систем растет беспрецедентными темпами. По данным отчета Seagate Rethink Data, подготовленным совместно с аналитической компанией IDC, в ближайшие два года объем корпоративных данных будет расти в среднем на 42,2% в год. В рамках предыдущего исследования Seagate и IDC эксперты компаний спрогнозировали, что к 2025 г. суммарное количество данных в инфосфере достигнет 175 зеттабайт. Накопители Exos X18 отличаются большой емкостью и соответствуют растущим требованиям к системам хранения.

Exos 2U12

Создавая платформу, сочетающую в себе систему хранения большой емкости и вычислительные мощности, специалисты Seagate Technology взяли за отправную точку именно накопители Exos X18. Эта компактная програмно-определяемая система (AP) отвечает потребностям предприятий с самыми разными требованиями к производительности и емкости. Она включает в себя новый контроллер, универсальный корпус, микропрограмму корпоративного класса, функции защиты данных, а также их автоматическое перераспределение по уровням.

Exos 4U100

Exos X18 – это пятое поколение гелиевых накопителей корпоративного класса емкостью 18 ТБ с форм-фактором 3,5 дюйма и скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Модель представлена с интерфейсами SATA и SAS. Это отличное решение для систем хранения большой емкости, позволяющее клиентам масштабировать их без лишних затрат. Накопитель Exos X18 поддерживает гипермасштабирование и готов к работе в ЦОД и корпоративных системах NAS. Он обеспечивает быструю передачу данных, отличается меньшей массой и энергопотреблением по сравнению с традиционными nearline-накопителями. Exos X18 отличается увеличенным количеством операций произвольного чтения/записи в секунду по сравнению с предыдущими поколениями и поддерживает форматы 512e и 4KN. Технология Seagate Secure обеспечивает защиту данных, а также простой, быстрый и безопасный вывод накопителя из эксплуатации.

Exos X18

Жесткие диски Exos X18 емкостью 18 ТБ поступят в продажу до конца 2020 г. Рекомендуемая розничная цена составляет $561,75.