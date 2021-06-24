Seagate представляет новый игровой твердотельный накопитель FireCuda 530

Компания Seagate Technology представила новый твердотельный накопитель FireCuda 530 для игровых ПК. FireCuda 530 использует все возможности интерфейса PCIe Gen4 и работает на скорости до 7300 МБ/c — почти вдвое быстрее твердотельных накопителей PCIe Gen3 и в 12 раз быстрее твердотельных накопителей SATA. Устройство создано на базе проверенного Seagate контроллера E18 и новейшей технологии 3D TLC NAND, обеспечивающих наивысшую скорость и надежность в играх на ПК. Также в продажу поступит версия накопителя с компактным радиатором, специально разработанным компанией EKWB, в котором вместо теплоотводящих ребер используется массивный алюминиевый брусок с тонкой текстурной отделкой, обеспечивающий максимально эффективное охлаждение.

Накопитель FireCuda 530 имеет емкость до 4 ТБ. Среднее время наработки на отказ составляет 1,8 млн часов, а общее количество записанных байтов — 5100 ТБ. Это означает, что геймеры могут ежедневно перезаписывать 70% емкости накопителя на протяжении пяти лет. Seagate FireCuda 530 поставляется с пятилетней ограниченной гарантией, чтобы пользователи были спокойны за свои данные. В комплекте с накопителем идет программное обеспечение Seagate SeaTools и DiscWizard, с помощью которого любители компьютерных игр и сборщики ПК могут легко добавлять новые накопители в свои компьютеры и следить за работоспособностью и производительностью каждого диска.

Seagate FireCuda 530

Поставки накопителя Seagate FireCuda 530 начнутся летом 2021 г. Рекомендуемые розничные цены: без радиатора — 13 163 руб. (500 ГБ), 23 399 руб. (1 ТБ), 49 205 руб. (2 ТБ) и 96 113 руб. (4TB); с радиатором — 15 566 руб. (500 ГБ), 26 429 руб. (1 ТБ), 55 265 руб. (2 ТБ) и 102 069 руб. (4 ТБ).