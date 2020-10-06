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Seagate представила жесткий диск Skyhawk AI емкостью 18 ТБ для систем видеонаблюдения. Цена. Фото

Техника

Seagate Technology PLC объявила о начале массовых поставок накопителей Skyhawk AI емкостью 18 ТБ. Это первый жесткий диск, созданный специально для работы в системах видеонаблюдения с искусственным интеллектом (ИИ) и помогающий быстрее принимать взвешенные решения. В нем используется микропрограмма Imageperfect AI, которая поддерживает потоки данных для глубокого и машинного обучения в периферийных приложениях.

Чтобы системы глубокого обучения становились «умнее» и давали более точные прогнозы, необходимо подолгу хранить как можно больше данных видеонаблюдения, а для анализа поведения требуется намного больше информации, чем дает обычное видеонаблюдение. Skyhawk AI поддерживает 64 одновременных видеопотока параллельно с 32 потоками данных ИИ. Эти накопители можно использовать в сетевых видеорегистраторах с несколькими отсеками и поддержкой ИИ. Модель рассчитана на рабочую нагрузку 550 ТБ в год — это в три с лишним раза больше, чем выдерживают обычные жесткие диски для систем видеонаблюдения. Благодаря этому Skyhawk AI легко справляется с огромными объемами данных в сложных системах видеонаблюдения без ущерба для производительности. Накопитель автоматически определяет, используется ли в системе искусственный интеллект, и адаптируется к соответствующим рабочим нагрузкам.

«Жесткий диск Seagate Skyhawk AI емкостью 18 ТБ предназначен для крупных систем видеонаблюдения, требующих эффективного масштабирования и поддержки узлов любых размеров. Эта модель позволяет легко нарастить емкость хранилища с терабайтных масштабов до петабайтных, — сказал Джефф Фотчман (Jeff Fochtman), старший вице-президент Seagate Technology по вопросам бизнеса и маркетинга. — В Skyhawk AI емкостью 18 ТБ мы оптимизировали операционные и аналитические процессы, а также ускорили доступ к материалам видеонаблюдения по сравнению с предыдущими версиями».

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Seagatye Skyhawk AI емкостью 18 ТБ

Модель Skyhawk AI емкостью 18 ТБ рассчитана на интенсивную круглосуточную работу в сетевых видеорегистраторах с поддержкой ИИ. Она обеспечивает параллельную запись и анализ видео с нескольких камер одновременно. Это устраняет промежуточный этап обработки данных, избавляя от задержек и повышая скорость и эффективность анализа. Помимо стандартной ограниченной трехлетней гарантии, вместе с накопителем клиент получает трехлетнюю подписку на службы восстановления данных Seagate Rescue в качестве дополнительной страховки на случай их потери или повреждения.

Жесткие диски Skyhawk AI емкостью 18 ТБ уже поступили в продажу. Розничная цена, рекомендованная производителем, — 42319 руб.

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