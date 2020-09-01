Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены

Техника

Seagate Technology обновила линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro, предназначенных для NAS-систем в малых и домашних офисах. Новинками стали жесткий диск на 18 ТБ и две модели SSD с интерфейсом SATA. Имея непревзойденные характеристики скорости, емкости и надежности, накопители обеспечивают масштабируемость и устойчиво высокую производительность для NAS-решений.

«Предприятия малого и среднего бизнеса являются главным двигателем роста мировой экономики, — отметил Джефф Фотчман, старший вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — В таких компаниях прекрасно осознают, насколько ценны для их бизнеса данные, особенно с учетом потребности в восстановлении после кризиса, вызванного пандемией COVID 19. Так как предприятия всех размеров все сильнее зависят от технологий, реализация потенциала данных, накопленных компаниями, станет ключом к дальнейшему росту бизнеса и инновациям. Новые накопители линеек IronWolf и IronWolf Pro позволят предприятиям малого и среднего бизнеса построить надежную инфраструктуру управления данными, необходимую в условиях планирования будущего».

Новый жесткий диск IronWolf Pro на 18 ТБ разработан и оптимизирован специально для систем NAS благодаря встроенной микропрограмме AgileArray. Накопитель использует традиционную технологию магнитной записи CMR, которая обеспечивает устойчиво высокие характеристики RAID-массива и позволяет работать с ним одновременно многим пользователям. Благодаря большому лимиту рабочей нагрузки (WRL), составляющему 300 ТБ/год, устройство расширяет возможности доступа к данным NAS, потоковой передачи и резервного копирования. Скорость непрерывной передачи данных составляет 250 МБ/с, благодаря чему этот накопитель, самый вместительный в семействе IronWolf, является еще и самым быстрым. Жесткие диски IronWolf Pro поддерживают ПО IronWolf Health Management на совместимых NAS-системах и сопровождаются ограниченной пятилетней гарантией. Накопитель IronWolf Pro емкостью 18 ТБ поступит в продажу в текущем месяце по цене 49449,99 руб.

Новые SSD с интерфейсом SATA, IronWolf Pro 125 и IronWolf 125, оптимизированы для NAS-систем и рассчитаны на круглосуточную работу в режиме многопользовательского доступа. Благодаря своей масштабируемости и производительности накопители отвечают требованиям предприятий малого и среднего бизнеса, специалистов творческих профессий, а также домашних офисов. IronWolf Pro 125 разработан специально для многопользовательских сред и активного использования: показатель износостойкости у него составляет до 1 цикла перезаписи в день. Накопитель оснащен функцией защиты данных при отключении питания, сопровождается ограниченной пятилетней гарантией и трехлетней подпиской на службу восстановления данных Seagate Rescue. Показатель износостойкости IronWolf 125 составляет 0,7 цикла перезаписи в день. Накопитель также сопровождается ограниченной пятилетней гарантией. Для обоих SSD на совместимых NAS-системах доступно ПО IronWolf Health Management. К их числу относится продукция ключевых партнеров Seagate — компаний Synology, Qnap и Asustor. ПО предоставляет пользователям NAS-систем возможность легко следить за характеристиками их производительности и работоспособности.

«Будучи инновационной компанией, Seagate обновила линейки IronWolf и IronWolf Pro, обеспечив бескомпромиссную износостойкость и непревзойденную производительность для универсальных NAS-систем и внешних хранилищ QNAP, — сказал Мэйдзи Чанг (Meiji Chang), генеральный менеджер компании QNAP Systems. — Мы сотрудничаем с Seagate на постоянной основе, благодаря чему клиенты QNAP всегда могут рассчитывать на превосходное удобство использования и надежность нашей продукции».

«Наша компания очень рада выходу жесткого диска Seagate IronWolf Pro на 18 ТБ, а также твердотельных накопителей IronWolf Pro 125 и IronWolf 125 с интерфейсом SATA, — отметил Пин-Хао Хуанг (Pin-Hao Huang), продакт-менеджер компании Asustor. — Новые накопители позволяют увеличить емкость при сохранении высокой производительности, которой славятся продукты Seagate».

SSD IronWolf 125 доступен в модификациях емкостью 250 ГБ (5229,99 руб.), 500 ГБ (8229,99 руб.), 1 ТБ (14079,99 руб.), 2 ТБ (25389,99 руб.) и 4 ТБ (51829,99 руб.). IronWolf Pro 125, в свою очередь, предлагается в вариантах емкостью 240 ГБ (8559,99 руб.), 480 ГБ (11609,99 руб.), 960 ГБ (21109,99 руб.), 1,92 ТБ (36899,99 руб.) и 3,84 ТБ (69699,99 руб.).



Другие материалы рубрики

Рассекречена итоговая внешность серийного российского электромобиля. Фото, видео

В России готовится людоедский закон против Apple и Google

Россиянам светит дополнительный барьер при покупках в зарубежных интернет-магазинах

Пользователи Android по всему миру получили странные сообщения таинственного происхождения

Apple вернет в продажу свой самый скандальный ноутбук

Samsung выпустила недорогой смартфон с рекордно большой батареей

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Учимся дистанционно: полезная техника для удаленного обучения

Печать без лишних расходов: обзор МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200w

Что делать со старой техникой: 5 вариантов

Лучшие стиральные машины с сушкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Представлена самая большая 3D-карта Вселенной

ИИ захватывает временные данные вместо света: новая веха 3D-изображений

Стал известен точный возраст Луны: она оказалась младше, чем думали

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды
Показать еще
Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ Российский бизнес приспособил песочницы под нужды ИБ ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака Онлайн-конференция Онлайн-конференция "Предвидеть непредвиденное"