Seagate представила обновление линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro для NAS-систем. Цены

Seagate Technology обновила линейки накопителей IronWolf и IronWolf Pro, предназначенных для NAS-систем в малых и домашних офисах. Новинками стали жесткий диск на 18 ТБ и две модели SSD с интерфейсом SATA. Имея непревзойденные характеристики скорости, емкости и надежности, накопители обеспечивают масштабируемость и устойчиво высокую производительность для NAS-решений.

«Предприятия малого и среднего бизнеса являются главным двигателем роста мировой экономики, — отметил Джефф Фотчман, старший вице-президент по маркетингу Seagate Technology. — В таких компаниях прекрасно осознают, насколько ценны для их бизнеса данные, особенно с учетом потребности в восстановлении после кризиса, вызванного пандемией COVID 19. Так как предприятия всех размеров все сильнее зависят от технологий, реализация потенциала данных, накопленных компаниями, станет ключом к дальнейшему росту бизнеса и инновациям. Новые накопители линеек IronWolf и IronWolf Pro позволят предприятиям малого и среднего бизнеса построить надежную инфраструктуру управления данными, необходимую в условиях планирования будущего».

Новый жесткий диск IronWolf Pro на 18 ТБ разработан и оптимизирован специально для систем NAS благодаря встроенной микропрограмме AgileArray. Накопитель использует традиционную технологию магнитной записи CMR, которая обеспечивает устойчиво высокие характеристики RAID-массива и позволяет работать с ним одновременно многим пользователям. Благодаря большому лимиту рабочей нагрузки (WRL), составляющему 300 ТБ/год, устройство расширяет возможности доступа к данным NAS, потоковой передачи и резервного копирования. Скорость непрерывной передачи данных составляет 250 МБ/с, благодаря чему этот накопитель, самый вместительный в семействе IronWolf, является еще и самым быстрым. Жесткие диски IronWolf Pro поддерживают ПО IronWolf Health Management на совместимых NAS-системах и сопровождаются ограниченной пятилетней гарантией. Накопитель IronWolf Pro емкостью 18 ТБ поступит в продажу в текущем месяце по цене 49449,99 руб.

Новые SSD с интерфейсом SATA, IronWolf Pro 125 и IronWolf 125, оптимизированы для NAS-систем и рассчитаны на круглосуточную работу в режиме многопользовательского доступа. Благодаря своей масштабируемости и производительности накопители отвечают требованиям предприятий малого и среднего бизнеса, специалистов творческих профессий, а также домашних офисов. IronWolf Pro 125 разработан специально для многопользовательских сред и активного использования: показатель износостойкости у него составляет до 1 цикла перезаписи в день. Накопитель оснащен функцией защиты данных при отключении питания, сопровождается ограниченной пятилетней гарантией и трехлетней подпиской на службу восстановления данных Seagate Rescue. Показатель износостойкости IronWolf 125 составляет 0,7 цикла перезаписи в день. Накопитель также сопровождается ограниченной пятилетней гарантией. Для обоих SSD на совместимых NAS-системах доступно ПО IronWolf Health Management. К их числу относится продукция ключевых партнеров Seagate — компаний Synology, Qnap и Asustor. ПО предоставляет пользователям NAS-систем возможность легко следить за характеристиками их производительности и работоспособности.

«Будучи инновационной компанией, Seagate обновила линейки IronWolf и IronWolf Pro, обеспечив бескомпромиссную износостойкость и непревзойденную производительность для универсальных NAS-систем и внешних хранилищ QNAP, — сказал Мэйдзи Чанг (Meiji Chang), генеральный менеджер компании QNAP Systems. — Мы сотрудничаем с Seagate на постоянной основе, благодаря чему клиенты QNAP всегда могут рассчитывать на превосходное удобство использования и надежность нашей продукции».

«Наша компания очень рада выходу жесткого диска Seagate IronWolf Pro на 18 ТБ, а также твердотельных накопителей IronWolf Pro 125 и IronWolf 125 с интерфейсом SATA, — отметил Пин-Хао Хуанг (Pin-Hao Huang), продакт-менеджер компании Asustor. — Новые накопители позволяют увеличить емкость при сохранении высокой производительности, которой славятся продукты Seagate».

SSD IronWolf 125 доступен в модификациях емкостью 250 ГБ (5229,99 руб.), 500 ГБ (8229,99 руб.), 1 ТБ (14079,99 руб.), 2 ТБ (25389,99 руб.) и 4 ТБ (51829,99 руб.). IronWolf Pro 125, в свою очередь, предлагается в вариантах емкостью 240 ГБ (8559,99 руб.), 480 ГБ (11609,99 руб.), 960 ГБ (21109,99 руб.), 1,92 ТБ (36899,99 руб.) и 3,84 ТБ (69699,99 руб.).