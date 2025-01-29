Крупнейший в мире поставщик жестких дисков отгружает использованные HDD вместо новых. Проблема массовая

Покупатели винчестеров Seagate столкнулись с тем, что под видом новых HDD им продают сильно подержанные – отработавшие десятки тысяч часов. Программно все следы скрыты, но обнаружить подлог можно, хотя и довольно сложно. Seagate – крупнейший поставщик HDD в мире долей рынка около 40%.

Seagate попалась на обмане

Компания Seagate, крупнейший в мире производитель жестких дисков с долей 40% в III квартале 2024 г. (чуть меньше 40% у WD, около 20% у Toshiba – статистика Forbes), оказалась в центре грандиозного скандала. Ее официальные партнеры в ритейле продают пользователям очень сильно подержанные жесткие диски, притом делают это массово.

Как пишет портал Tom’s Hardware, пока что проблема затронула только Германию. Об этом сообщает немецкое издание Heise.de – оно утверждает, что, возможно, раскрыло целую мошенническую схему.

Многие читатели издания стали жаловаться, что купили якобы новые жесткие диски Seagate, которые на самом деле оказались очень бывшими в употреблении. Один из них приобрел два накопителя серии Exos на 14 ТБ каждый, которые сразу показались ему немного странными.

У HDD были небольшие следы износа на корпусе, однако их SMART выглядел нормально, и программно ничего не указывало, что накопители подержанные.

Тайное стало явным

Пользователь решил довериться интуиции и протестировал якобы новые накопители в нескольких специализированных утилитах. В числе прочего он провел тест Field Accessible Reliability Metrics (FARM), который и расставил все на свои места.

Подозрения владельца HDD полностью подтвердились. Выяснилось, что один из винчестеров отработал в общей сложности 10 тыс. часов или почти 417 дней. Второй HDD был еще более старым – он был включенным на протяжении 15 тыс. часов в сумме (625 дней).

Оба накопителя были приобретены у официального авторизованного партнера Seagate, что должно было бы свести к нулю возникновение ситуации, когда магазин продает подержанный накопитель под видом нового. Решив проверить, дело конкретно в этом в продавце или в чем-то еще, пользователь вернул в магазин подержанные диски и приобрел в другом месте два Seagate Exos по 16 ТБ.

В итоге выяснилось, что первый продавец не был причиной проблемы. Два других HDD тоже оказались бывшими в употреблении – каждых из них отработал по 22 тыс. часов (917 дней).

Никакой гарантии

Как пишет Heise.de, оба продавца клялись и божились, что все накопители в их ассортименте новые. Издание обратилось в Seagate и получила сообщение, в котором говорилось, что все четыре накопителя на деле не предназначались для продажи в рознице – они выпускались напрямую для производителей ПК, то есть это OEM-диски.

Стандартная пятилетняя розничная гарантия Seagate к таким HDD не применяется, подчеркнули в компании.

Сотрудники Heise.de попытались самостоятельно и анонимно, не выдавая свое место работы, заказать жесткие диски у продавца, который первым попался на продаже подержанных накопителей. Но тот изъял жесткие диски Seagate из ассортимента и отметил сделанный журналистами заказ.

Проблема массовая

Heise.de опубликовало статью на тему подержанных жестких дисков в немецкой рознице, после чего на издание обрушился поток писем читателей, тоже купили бывшие в употреблении HDD, притом именно производства Seagate. Они насчитали более 50 писем такого рода, что делает проблему весьма масштабной – Tom’s Hardware пишет, что все эти пользователи купили свои диски у дюжины разных розничных продавцов. Некоторые из них даже есть в официальном списке Seagate «где купить». Некоторые из затронутых розничных продавцов довольно крупные – это Amazon и Mindfactory.

Большинство пользователей сообщили, что купили HDD серии Exos на 16 ТБ, но также есть и те, кто приобрел 12-терабайтный модели этой же серии. Нашлись и купившие винчестеры Seagate других линеек емкостью от 4 до 18 ТБ.

Время использования в большинстве случаев составляет от 15 тыс. до 36 тыс. часов. Один из винчестеров на 4 ТБ отработал около 50 тыс. часов или 2084 дня.

Art Wall - Kittenprint / Unsplash Вероятно, после Германии продающиеся под видом новых использованные HDD Seagate возникнут и в других странах

Специалисты Heise.de проверили несколько дисков из этой массы и установили, что у большинства гарантия истекает в 2026 г. даже если предположить, что пятилетняя гарантия на них все же распространяется, то произведены они были в 2021 г.

Шанс все исправить

Все читатели, которые сообщили о приобретении подержанного диска Seagate, купили его в последние несколько недель. Это означает, что проблема возникла относительно недавно.

Seagate сообщила изданию, что уже ведет расследование и выясняет, как это могло произойти.

Свою роль в том, что Seagate так быстро взялась за решение проблемы, сыграл и тот факт, что по меньшей мере один из ритейлеров, продавших покупателю подержанный HDD, имеет аккредитацию Seagate в качестве ее официального ритейлера.

Tom’s Hardware пишет, что происходящее вряд ли можно считать недоразумением. Это понятно по тому, что кто-то намеренно сбросил на этих винчестерах статистику SMART.

Отметим также, что Seagate и сама продает подержанные жесткие диски, но с большим дисконтом и официально. Как сообщал CNews, в июне 2024 г. она открыла на eBay свой виртуальный мини-магазин.