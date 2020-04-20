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Seagate представила геймерские накопители Game Drive для Xbox. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Seagate представила пополнение своей популярной линейки геймерских дисков — специальную серию накопителей Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077, разработанную совместно с компаниями Microsoft и CD PROJEKT RED.

Единственные в своем роде жесткие диски для Xbox One, официально лицензированные Cyberpunk 2077, сегодня поступили в предпродажу. Выбрав накопитель емкостью 2 ТБ или 5 ТБ, геймеры получат больше места для хранения на консоли Xbox One и смогут распределять нагрузку между внутренним и внешним дисками. Коллекционный накопитель Game Drive оформлен в стиле игры Cyberpunk 2077. Благодаря легкому корпусу его можно всегда носить с собой и играть когда и где угодно.

Настройка занимает считаные минуты: Xbox One мгновенно распознает накопитель и выводит пошаговую инструкцию по его установке в интерфейсе ОС Xbox. Этот диск не требует отдельного шнура питания и вмещает более 50 игр. Кроме того, он позволяет скачивать дополнения и получать достижения за игру на консолях Xbox One, Xbox One S и Xbox One X.

Специальная серия Game Drive для Xbox Cyberpunk 2077 от Seagate поступит в продажу в начале июня по цене 6990 рублей (модель емкостью 2 ТБ) или 12999 рублей (модель емкостью 5 ТБ). Как и другие эксклюзивные серии Game Drive, эти коллекционные диски будут выпущены в ограниченном количестве.



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