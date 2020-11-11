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Asbis и Canon подписали дистрибьюторское соглашение

Ритейл Дистрибуция Техника

Asbis сообщила о подписании дистрибьюторского контракта с мировым поставщиком решений для печати – компанией Canon.

В рамках подписанного соглашения Asbis стала официальным дистрибьютором следующих продуктов Canon на территории России: принтеры, МФУ, копировальные аппараты, сканеры, оригинальные расходные материалы.

«Подписание дистрибьюторского соглашения с Canon – важный шаг на пути расширения нашего портфеля продуктов и услуг, который позволит увеличить присутствие Asbis на рынке устройств для печати. Чтобы удовлетворить существующий спрос и способствовать развитию рынка печатной техники, Asbis намерена активно продвигать продукцию Canon во всех своих каналах сбыта, а также обеспечить информационную и техническую поддержку», – сказал Эдуард Галямов, генеральный директор компании Asbis.

«Дистрибуторский канал Canon выглядит устойчиво на протяжении последних лет, но мы продолжаем искать новые возможности для его эволюционного развития. В сотрудничестве с Asbis мы видим возможность реализовать наши надежды как по расширению, так и по качественному улучшению текущего партнерского канала», – сказал Олег Рыбалкин, директор по продажам В2В «Канон Ру».

Продукция Canon уже доступна для российских партнеров Asbis.

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