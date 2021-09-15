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ASBIS будет предустанавливать «МойОфис» на ПК выпускаемые под собственными торговыми марками

Компания ASBIS, дистрибьютор ИТ-продуктов в Европе, и «МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявили о подписании партнерского соглашения.

В рамках сотрудничества компания ASBIS будет предустанавливать ПО «МойОфис» на весь модельный ряд ПК, которые выпускаются под собственной торговой маркой MUST и предназначены для домашних пользователей. Также, в соответствии с российским законодательством, ПО «МойОфис» будет предустановлено на все модели ноутбуков и планшетов под маркой Prestigio с операционными системами Microsoft Windows и Android, которые были произведены после 1 апреля 2021 г. и продаются в розницу на территории России.

Персональные компьютеры MUST с предустановленным ПО «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» уже доступны для заказа в компании ASBIS. Предустановленные приложения не содержат рекламы и бесплатны для потребителей на весь период эксплуатации приобретенного устройства.

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия» рассчитан для личного и семейного использования и не предназначен для целей предпринимательской деятельности. В состав «МойОфис Стандартный. Домашняя версия» входят настольные редакторы текстовых и табличных документов для работы с файлами в форматах ODF (ODT, ODS) и OOXML (DOCX, XLSX), а также DOC, XLS, RTF, TXT и PDF.

«”МойОфис” будет предустанавливаться на весь модельный ряд ПК под торговой маркой MUST, включающий в себя как базовые конфигурации для типовых задач, так и продвинутые высокопроизводительные модели для геймеров. Кроме того, компания ASBIS будет устанавливать ПО “МойОфис” на все готовые ПК Intel NUC, а также на заказные конфигурации ПК, построенные на базе Intel NUC», – отметил Эдуард Галямов, генеральный директор компании ASBIS в России.

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