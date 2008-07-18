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Викинг
|18.07.2008
|«Викинг» оснастила мультимедийным оборудованием аудитории ВУЗов 1
|07.11.2007
|29 ноября откроется выставка Home Interactive Technologies 1
Викинг и организации, системы, технологии, персоны:
|NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 15
|Nature 814 4
|New Scientist 1448 2
|Space Daily 528 2
|Future - Space.com 198 2
|CNews RND - R&D.CNews 2273 2
|NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
|SpaceNews 72 2
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