«Dатару» выпустила серверы нового поколения

Отечественный ИТ-производитель «Dатару» выпустил обновленную версию масштабируемого сервера «Датару БС» — «Датару БСХ». В новом поколении увеличились показатели масштабируемости и производительности, а также объем оперативной памяти.

Серверы «Dатару» предназначены для работы с высоконагруженными системами и приложениями, проектов, связанных с виртуализацией, гиперконвергенцией, консолидацией и внедрением корпоративного искусственного интеллекта. Благодаря своей архитектуре серверы поддерживают высокую скорость аналитических операций в режиме реального времени, в том числе in-memory-вычисления.

В «Датару БСХ» доступно масштабирование от 2 до 32 центральных процессоров, в отличие от максимальных 16 CPU раньше. Увеличился объем оперативной памяти (ОЗУ) с 3 ТБ до 8 ТБ на каждый двухпроцессорный модуль. Для роста производительности и пропускной способности серверов теперь доступны модули памяти DDR5 объемом до 256 ГБ, сетевые адаптеры до 200 Гбит/секунду, а также RAID-контроллеры вместо загрузочных дисков SATA/SAS. Наконец, в каждом вычислительном модуле — накопители последнего поколения PCIe Gen5.

«Датару БСХ» — готовое преднастроенное решение, оптимальное для компаний с большими массивами данных и сложной ИТ-инфраструктурой. Поддержка серверов на трех уровнях доступна в России.

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

«Датару БСХ» — ответ на растущий спрос на высокопроизводительные серверы со стороны крупных компаний и госсектора. Мощности «Датару БСХ» достаточно для использования передовых технологий виртуализации, инструментов машинного обучения и искусственного интеллекта, а также построения озер данных. Наши серверы способны заполнить брешь, образовавшуюся после ухода с отечественного рынка глобальных вендоров ИТ-оборудования», — сказал Алексей Коваленя, технический директор «Dатару».

Компания «Dатару» регулярно актуализирует линейку оборудования параллельно технологическому развитию рынка и меняющимся потребностям клиентов. В ближайшее время заказчикам «Dатару» будут доступны новые программно-аппаратные комплексы (ПАКи).