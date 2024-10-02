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В «Ситилинке» стартовали продажи ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro16 и Pro14

«Ситилинк» запускает продажи новых ноутбуков Lenovo Xiaoxin Pro16 и Pro14. Линейка включает в себя две модели с экранами 14 и 16 дюймов. Из важных особенностей новинок стоит отметить большой выбор конфигураций для разных задач, металлический корпус и небольшой вес. Также ноутбуки получили IPS-матрицу, высокое разрешение экрана и большой объем внутренней и оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинк».

Lenovo Xiaoxin Pro16

Старшая модель получила 16-дюймовый экран с разрешением 2,5К и частотой обновления 120 Гц, полноразмерную клавиатуру с подсветкой и большое количество разъемов: два USB Type-A и по одному разъему USB Type-C, Thunderbolt 4 и HDMI версии 2.0. Также Lenovo Xiaoxin Pro16 оснащен SSD-диском объемом 1 ТБ.

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Ситилинк
Lenovo Xiaoxin Pro16

Покупателям доступно семь конфигураций с разными процессорами – от Intel Core i5 13 поколения до Intel Core Ultra 9. Также можно выбрать конфигурацию с восьмиядерным процессором Ryzen 7 8845H. Доступный объем оперативной памяти – 16 ГБ или 32 ГБ. Модель оснащена аккумулятором, обеспечивающим свыше 20 часов автономной работы, по словам производителя.

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Ситилинк
Lenovo Xiaoxin Pro14

Этот ноутбук создан для тех, кто ищет производительность в компактном формате. Благодаря небольшим размеру и весу Lenovo Xiaoxin Pro14 удобно брать с собой на учебу, работу или в поездку. Новинка получила 14-дюймовый дисплей с разрешением 2, и частотой обновления 120 Гц, и емкий аккумулятор, как у старшей модели.

Объем жесткого диска SSD составляет 1 ТБ, а объем оперативной памяти – 16 ГБ или 32 ГБ в зависимости от выбранной конфигурации. Всего покупателям доступно пять различных конфигураций Lenovo Xiaoxin Pro14 на базе процессоров Intel, некоторые из которых представлены в OLED-экраном.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core i5 (13500H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 97 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core i5 (13500H) и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 108 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core i7 (12700H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 97 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core i7 (13620H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 108 900 руб.

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Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core Ultra 5 и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 123 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором Intel Core Ultra 9 и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 138 990 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro16 с процессором AMD Ryzen 7 (8845H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 108 990 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro14 с процессором Intel Core i5 (13500H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 92 990 руб.

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Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro14 с процессором Intel Core i5 (13500H) и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 97 990 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro14 с процессором Intel Core i7 (13620H) и оперативной памятью 16 ГБ на старте продаж составляет 102 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro14 с процессором Intel Core Ultra 5 и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 118 900 руб.

Стоимость Lenovo Xiaoxin Pro14 с процессором Intel Core Ultra 9 и оперативной памятью 32 ГБ на старте продаж составляет 133 900 руб.

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