Русская смекалка: Найден элегантный способ экономить на «железе» и не терять в производительности ПК и ноутбуков

Россияне начали активно скупать комплектующие для ПК и ноутбуков для самостоятельного апгрейда имеющихся у них устройств. Они своими силами устанавливают новые накопители, процессоры и карты памяти, не желая переплачивать за новые устройства.

Домашние компьютерные мастера

В России вырос спрос на комплектующие для компьютеров и ноутбуков, причем для мобильных ПК – в большей части, пишет «Коммерсант». В частности, растут продажи оперативной памяти и твердотельных накопителей, и связано это с нежеланием россиян покупать новые компьютеры.

Продажи твердотельных накопителей взлетели очень сильно – в современных реалиях это нередко самый простой и пока еще не самый затратный способ увеличить компьютера, особенно если ранее в нем был установлен только жесткий диск. Эти медленные и в целом морально устаревшие накопители проигрывают SSD во всем, кроме соотношения стоимости к емкости.

Очень высоким спросом пользуются твердотельные накопители формата М.2, поскольку именно такие чаще всего используются в современных ноутбуках, да и в большинстве материнских плат для настольных ПК, выпущенных за последние пять лет, есть хотя бы один разъем М.2.

Цифры красноречивее слов

Для примера, в рознице «Ситилинка» накопителей такого форм-фактора по итогам 2023 г. было продано на 43% больше, чем в 2022 г. Если брать онлайн-розницу, то в Ozon SSD М.2 продавались втрое активнее, сообщили изданию представители маркетплейса. Это затрагивает все актуальные модели таких накопителей, включая наиболее востребованный в потребительском сегменте М.2 2280, где 22 (мм) – ширина планки, а 80 (мм) – ее длина.

Фото: fabrikasimf / FreePik Популярность апгрейда, пик которой пришелся на начало XXI века, возвращается

Модули оперативной памяти тоже стали интересовать россиян намного сильнее, нежели в 2022 г. Так, в «Ситилинке» продажи модулей памяти SODIMM в 2023 г. выросли на 9%, и это при том факте, что применяются они только в ноутбуках и большинстве неттопов. Как правило, разборка и тех, и других с целью последующего апгрейда – процесс весьма нетривиальный, но, судя по росту продаж, россиян это не останавливает.

Улучшить старое вместо покупки нового

На фоне роста продаж отдельных комплектующих, особенно тех, что явно покупаются для установки в ноутбуки, в России падают продажи новых мобильных ПК. Параллельный импорт ноутбуков в Россию, как сообщал CNews, просел на 20%, а суммарный их импорт в 2023 г. и вовсе рухнул на 41% год к году, составив лишь 2 млн устройств.

Россияне потеряли интерес к покупке новых ноутбуков, даже несмотря на появление массы новых брендов прямиком из Поднебесной. Они способствовали не только развитию разнообразия на российском рынке мобильных ПК, но и снижению их средней стоимости – 62,3 тыс. руб. в 2022 г. до 60,7 тыс. руб. в 2023 г.

Участники рынка полагают, что рост продаж отдельных комплектующих и падение продаж новых ноутбуков – события, которые вполне могут иметь взаимосвязь. «Увеличение продаж комплектующих связано с желанием покупателей расширить функциональные способности бюджетных моделей компьютеров», – сказал CNews менеджер проекта отдела развития ПК «Инферит» (входит ГК Softline) Игорь Осипов. Он добавил, что «очень много ноутбуков» по умолчанию оснащены лишь 8 ГБ оперативной памяти, а этого, по его словам, «сейчас крайне мало». В результате многие россияне «апгрейдят свои устройства до 16 ГБ», подытожил Осипов.

Россияне голосуют рублем и выбирают компактность

В некоторых случаях россияне апгрейдят только что купленный ноутбук или готовую сборку системного блока. В случае с мобильным ПК они приобретают младшую комплектацию интересующей их модели и самостоятельно или при помощи специалистов устанавливают в них дополнительную память. «Это оказывается выгоднее, чем покупать старшую модель», – сказал изданию гендиректор «Роббо» Андрей Смирнов.

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В некоторых случаях рост спроса на комплектующие для ноутбуков может объясняться интересом россиян к неттопам – очень компактным настольным ПК, многие их них своими размерами напоминают книгу. Некоторые и вовсе способны уместиться на ладони, и при этом в них тоже используются SSD M.2 и планки памяти SODIMM.

О том, что россияне активно интересуются неттопами, изданию сообщил директор по продажам «Инферита» Олег Епишин. Многие из них, если не считать отсутствия полноценной игровой видеокарты, не уступают по возможностям классическим системным блокам. «За счет установки быстрых накопителей M.2 и оперативной памяти можно собрать достаточно производительную альтернативу полноразмерному ПК», – заключил Епишин.