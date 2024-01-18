Цены на твердотельные накопители вот-вот взлетят до небес. Это искусственное подорожание. Опрос

Потребительские SSD в самом скором будущем станут стоить ощутимо дороже. Производители флеш-памяти создали искусственный дефицит своей продукции, из-за которого теперь вынуждены страдать пользователи. Первыми подорожают накопители повышенной емкости.

Демпинг остался в прошлом

Годы непрерывного падения цен на твердотельные накопители прошли. В самом скором будущем они заметно подорожают, пишет Tom’s Hardware, и связано это с дефицитом модулей флеш-памяти – их основного компонента. Рост составит 15-20% для потребительских SSD и на 18-23% для корпоративных.

Нехватка этих чипов вызвана совершенно искусственно – пандемия коронавируса, из-за которой не работали фабрики, давно в прошлом, но теперь компании сознательно ограничили выпуск продукции, чтобы увеличить свою выручку. Ранее выпущенные в больших количествах чипы распроданы, некогда переполненные склады высвобождены, и вендоры пока не спешат вновь заполнять их под завязку.

Снижение темпов производства модулей памяти началось осенью 2023 г. с подачи Samsung и ряда других компаний. Как сообщал CNews, из-за этого подорожают не только SSD-накопители, но и планки оперативной памяти.

За свободное место придется доплатить

Сложившаяся на рынке модулей памяти ситуация отразится в первую очередь на накопителях повышенного объема. Чтобы добиться большей вместимости, производители чаще всего размещают на одной печатной плате несколько чипов памяти – чем их больше, тем больше информации сможет поместиться в SSD.

Фото: Avinash Kumar / Pexels Скупать SSD перед подорожанием нет смысла - их дефицит на полках магазинов тоже вызовет рост цен

Сама память дорожает на фоне искусственного дефицита. Следовательно, чем больше NAND-чипов используется в накопителе, тем выше будет его конечная стоимость, которую потребитель увидит на ценнике. Портал Tom’s Hardware упоминает 2- и 4-терабайтные SSD, в которых используются от четырех до восьми NAND-чипов. Они – в числе первых в очереди на подорожание.

Ждать при этом осталось совсем недолго – рост цен начнется в ближайшие два-три месяца.

Нужно умерить аппетиты

У дефицита NAND-чипов на мировом рынке есть несколько причин. Первая – это ограничение их производства, вторая – неуемный спрос со стороны потребителей. Как показала практика, «мертвый сезон» продаж техники, который ежегодно приходится на вторую половину января, когда заканчивается период праздников, в 2024 г. не начался, по крайней мере, в отношении ряда видов устройств.

Потребительский спрос на гаджеты с флеш-памятью внутри растет. Это и смартфоны, и планшеты, и современные ноутбуки, а также отдельные накопители – как портативные, так и встраиваемые. Все это приводит к росту контрактных цен на NAND-память на 15-20%.

Отдельно эксперты Tom’s Hardware прошлись по мировому рынку SSD. Они отметили, что на начало 2024 г. пришелся пик закупок этих накопителей, особенно среди производителей ПК. По их словам, это обусловлено растущим распространением твердотельных накопителей PCIe 4.0.

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В ответ на этот спрос поставщики повышают цены на продукты с PCIe 4.0. Ожидается, что эта тенденция приведет к росту контрактных цен на потребительские твердотельные накопители для ПК на 15-20%.

Рынок корпоративных твердотельных накопителей демонстрирует схожую динамику. Такие SSD используются, как правило, в офисных сетевых хранилищах, облачных сервисах и дата-центрах. Хотя спрос со стороны североамериканских поставщиков облачных услуг остается умеренным, их китайские конкуренты, а также производители серверов компенсируют это, сохраняя рынок устойчивым. По данным TrendForce, их деятельность в сочетании с твердой ценовой стратегией поставщиков SSD приведет к росту контрактных цен на корпоративные твердотельные накопители примерно на 18-23% по итогам I квартала 2024 г.