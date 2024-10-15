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Компания Neousys выпустила Nuvo-2822 – компактный блочный ПК с возможностями расширения

Компания Neousys Technology представила Nuvo-2822 – блочный компьютер (Box PC) малого форм-фактора на базе процессора Intel® Alder Lake N. Nuvo-2822 имеет четыре слота PCIe/PCI, подойдет для интеграции промышленных плат расширения, включая платы видеозахвата на базе технологий искусственного интеллекта. Процессор Intel N97 с 4-ядерной/4-поточной архитектурой и TDP 12 Вт обеспечивает высокую производительность и стабильную работу в требовательных системах автоматизированного управления. Малый форм-фактор позволит использовать новинку в ограниченном пространстве. Об этом CNews сообщили представители АО «Корсон Технолоджис Рус».

Главная особенность Nuvo-2822 – расположение портов ввода/вывода на фронтальной панели, что упрощает подключение периферийных устройств. Это промышленные входы/выходы: два порта Ethernet с контроллерами I210-IT и два порта USB 3.2 Gen2 с винтовой блокировкой для безопасного подключения к промышленным камерам, а также 8-канальный изолированный порт DIO и четыре COM-порта. Таким образом, компьютер совместим с широким спектром промышленных датчиков, индикаторов и устройств.

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АО «Корсон Технолоджис Рус»
Nuvo-2822
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Другое преимущество модели – гибкие возможности расширения: два слота PCIe и два слота PCI, что позволяет подключать платы видеозахвата и платы управления движением, удовлетворяя разнообразные потребности промышленных приложений. Nuvo-2822 совместим с фреймграббером Neousys на базе NVIDIA Jetson Orin NX, благодаря чему существующие архитектуры x86 модернизируются в краевые вычислительные платформы с поддержкой искусственного интеллекта.

Nuvo-2822 оснащен режимом энергосбережения Super Power Saving Mode, который снижает энергопотребление в режимах простоя и выключения. Широкий диапазон температур эксплуатации (-10 – +70 °C) и соответствие стандартам MIL-STD-810H по устойчивости к вибрациям и ударам позволяет применять новинку в суровых условиях окружающей среды.

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