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Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology

Компания Neousys Technology представила новинку - ПК Nuvo-9531-FT, компактный безвентиляторный компьютер на базе процессоров 12/13-го поколения Intel Core i3/i5/i7/i9. Благодаря высокой производительности и компактным размерам модель подходит для установки в шкафы с ограниченным пространством. Об этом CNews сообщили представители компании Corson.

В Nuvo-9531-FT реализована новая концепция отвода тепла к поверхности корпуса – плоская конструкция радиатора. Это решение повышает эффективность теплоотвода и позволяет Nuvo-9531-FT вписываться в ограниченное пространство.

Nuvo-9531-FT оснащен процессорами 12/13-го поколения Intel Core с 24 ядрами/32 потоками, что, по сравнению с процессорами Intel 10-го или 11-го поколения, увеличивает производительность в два раза. Для ввода/вывода имеется четыре порта 2,5GbE, опционально PoE+, 4xUSB3.2 Gen 1 с винтовым замком, 4-CH изолированных DI и 4-CH изолированных DO, а также выходы VGA и DP для двух дисплеев.

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Corson
Новый ПК Nuvo-9531-FT от Neousys Technology
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Для хранения и расширения данных предусмотрено слота M.2 NVMe для высокоскоростных SSD и лоток для HDD с возможностью горячей замены. Имеется два слота mPCIe и один слот M.2 E key. Защищенный корпус, широкий диапазон рабочих температур (от -25 до 60 °C) и входного напряжения (от 8 до 48 В) позволяют использовать устройство для работы в жестких условиях эксплуатации в различных приложениях автоматизации.

«В результате нестандартного подхода к разработке Nuvo-9531-FT получилось встраиваемое решение для металлических шкафов, водонепроницаемых боксов или взрывозащищенных корпусов с ограниченной вентиляцией. Его уникальная конструкция использует поверхность корпуса для улучшения теплоотвода, обеспечивая мощную производительность и стабильную работу в ограниченном пространстве», - сказал Деннис Чен, менеджер по продукции Neousys Technology.

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