Встраиваемый промышленный компьютер UNO-247 V2 от Advantech для бесшовной интеграции в сложных средах IoT

Представлена новинка от Advantech – UNO-247 V2, промышленный IoT-маршрутизатор на базе Intel N97. Предназначен для автоматизации и интеллектуального производства, обеспечивает дистанционное управление и подключение в промышленных сетях. Повышает интеграцию промышленных протоколов и надежность системы, оптимизирует использование полосы пропускания. Обеспечивает кибербезопасность и бесшовную интеграцию с промышленными экосистемами интернета вещей. Об этом CNews сообщили представители Corson.

Возможности подключения

Интерфейс ввода/вывода представлен четырьмя портами Gigabit Ethernet, шестью COM-портами (два порта RS-232/422/485 и четыре порта RS-485), четырьмя портами USB, а также двумя выходами для дисплея: HDMI и VGA. Возможности подключения могут использоваться для беспрепятственной интеграции с различными промышленными устройствами и системами в сложных средах автоматизации.

Производительность для граничных вычислений

Производительность процессора Intel N97 (частота до 3,6 ГГц) на 160% превышает производительность предыдущей модели. Система поддерживает до 16 ГБ памяти DDR5, а также mSATA и 2,5-дюймовые диски SATA.

Возможности расширения

Приоритеты UNO-247 V2 – гибкое подключение и простое обслуживание. Надежно расположен клеммный блок, механическая конструкция позволяет получить доступ к оперативной памяти через нижнюю панель. Имеется зарезервированный кронштейн iDoor. Благодаря адаптируемому конструктиву UNO-247 V2 отвечает динамичным промышленным потребностям.

Универсальное применение в различных отраслях промышленности

Контроль температуры в стекольном производстве. Точный контроль температуры имеет решающее значение для прочности и безопасности продукции. Маршрутизатор UNO-247 V2 с несколькими портами RS-485 позволяет подключать ПЛК для комплексного контроля температуры.

Сбор данных с киосков в режиме реального времени на автозаправочных станциях. Позволяет диспетчерской отслеживать и управлять инвентаризацией, транзакциями, оборудованием и параметрами безопасности на объекте с помощью облачных/сетевых подключений.

Системы управления устройствами в автоматизации заводских процессов. Оптимизируют операции за счет централизованного мониторинга и управления.

Приложения удаленного управления в инструментальных станках. Обеспечивают безопасную и оперативную работу станка с минимальными задержками.