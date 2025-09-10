«Амур» представляет серию офисных моноблоков «Тигр» на базе собственной материнской платы

Компания «Амур» выпустила на рынок моноблоки «Тигр» с лаконичным современным дизайном, разработанные с учетом нормативов и требований государственных организаций и корпоративных клиентов. Моноблок включен в реестр Минпромторга и отличается оптимальным соотношением цены и производительности. Об этом CNews сообщили представители компании «Амур».

Устройства в формате моноблока требуют минимального количества проводов для подключения, поэтому отлично подходят для пространств, где важны эргономика и аккуратный внешний вид рабочего место, таких как ресепшн, проходные, переговорные комнаты и опенспейсы.

Моноблоки «Тигр» оснащены материнской платой собственной разработки «Амур» на базе чипсета Intel H610, который поддерживает процессоры Intel 12, 13 и 14 поколений. Это гарантирует стабильную работу в условиях офисной многозадачности.

Моноблоки «Тигр» обладают широкими возможностями для настройки рабочего экрана: ножка регулируется по высоте, дисплей поворачивается в разных плоскостях, доступен портретный режим, есть встроенная выдвижная камера. Устройства поставляются с модулем Wi-Fi или без него, если важно соблюсти повышенные требования к информационной безопасности.

«Тигр» выпускаются с дисплеем популярного офисного размера 23,8” Full HD, под заказ возможно производство модели с диагональю 27” QHD. Возможна установка как Windows 10/11, так и российских реестровых операционных систем, что расширяет возможности адаптации под требования заказчика.

Сбалансированное по цене и качеству решение от отечественного производителя доступно у эксклюзивного дистрибьютора техники «Амур» – компании Merlion.

Характеристики: процессоры Intel Core 12,13,14 поколения; матплата чипсет H610; оперативная память 2 слота DDR4 SO-DIMM, до 3200 МГц. Максимальный объем памяти – 64 ГБ; графический адаптер интегрированный Intel UHD Graphics; накопители M.2-2280 NVMe, 2,5" SATA; сеть 1x RJ45 10/100/1000 Мбит/c, опционально модуль Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1; разъемы HDMI, DisplayPort, 2x USB3.2 Type A Gen 2, 2x USB2.0 Type A, выход для наушников, вход для микрофона; блок питания 120 Вт; экран 23,8" 1920×1080 (Full HD), возможен вариант 27" 2560×1440 (QHD); веб-камера выдвижная, 2 Мп; аудио 3 Вт x 2 встроенных стереодинамика; габариты 540 x 325 x 55 мм; гарантия: стандартная один год, дополнительная до трех лет.