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«Гравитон» разработал мощные рабочие станции на базе процессоров Intel Core 12 и 13 поколения

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» расширил ассортимент рабочими станциями Р70И и Р80И. Модели предназначены для выполнения прикладных задач в области высокопроизводительных вычислений. Новинки прошли оценку российского происхождения и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России.

Рабочие станции Р70И и Р80И построены на базе новой материнской платы «Сима» с чипсетом Intel Z690 и оснащаются процессором Intel Core 12 или 13 поколения. Одно из ключевых преимуществ представленных ИТ-решений — поддержка любых моделей профессиональных видеокарт, включая все модели Nvidia Quadro RTX, RTX и AMD RX.

Рабочая станция Р70И выполнена в форм-факторе MidiTower (42L). Модель Р80И в форм-факторе Rack 4U может устанавливаться в серверную стойку или использоваться в настольной конфигурации. Корпуса оснащаются пылевыми фильтрами для повышения сохранности компонентов.

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Цифровизация

Рабочие станции конфигурируются индивидуально под заказчика. Создание оптимального ИТ-решения возможно за счет размещения ОЗУ в 4 слотах, поддержки PCI Express 5.0 и до 2 накопителей M.2 NVMe. Рабочие станции оснащены портами USB стандарта Type-C 3.2 Gen2 и блоками питания от 600 Вт класса Bronze до 1500 Вт Platinum.

«Рабочие станции — это надежные узкоспециализированные компьютеры, которые рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в условиях высокой нагрузки, в том числе на промышленных производствах. Рабочие станции Р70И и Р80И оптимизированы для 3D-проектирования, моделирования, рендеринга, построения математических графиков и работы с большими данными», — сказал Сергей Кочепасов, директор по продукции «Гравитон».

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