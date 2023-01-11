Intel тайком вернулась в Россию

Intel вернула россиянам доступ к разделу с драйверами на своем сайте, закрытому с 25 февраля 2022 г. Попасть в него можно только через запрос в поисковике. Драйверы доступны для скачивания, но только после авторизации или регистрации, а эти процедуры с российским IP не работают. Процессоры Intel продаются во всех крупных сетях России – их завозят по параллельному импорту.

Intel сжалилась

Корпорация Intel, крупнейший в мире производитель серверных, настольных и мобильных процессоров с архитектурой х86, частично отменила свои антироссийские санкции. В частности, она разрешила пользователям из России скачивать со своего официального сайта драйверы для своей продукции.

Редакция CNews убедилась, что страница с драйверами на портале Intel на 11 января 2023 г. открывалась без средств сокрытия подлинного IP-адреса. Однако попасть на нее можно было исключительно через запрос в «Яндексе», Google и любом другом поисковике – основной российский сайт по-прежнему закрыт для посещения.

Как пишут «Известия», сам софт тоже открыт для скачивания. Например, можно скачать утилиту Intel Driver & Support Assistant, для автоматического обновления драйверов на компьютере пользователя.

Попасть сюда можно только через Google или «Яндекс»

Дистрибутив этой программы скачивается без каких-либо трудностей, чего нельзя сказать о самих драйверах. Чтобы получить к ним доступ, нужно либо авторизоваться на сайте Intel при наличии профиля, либо сперва зарегистрироваться. Сделать это с российского IP-адреса невозможно.

К чему такие сложности

Intel – одна из первых компаний, которая отвернулась от россиян после начала всем известных событий. Уже 25 февраля 2022 г. она закрыла от них свой официальный сайт, в том числе раздел с драйверами. Через несколько дней она приостановила поставки своей продукции в Россию, а в апреле 2022 г. окончательно свернула все свои операции в России. Позже стало известно, что она намеревалась тайно вывезти из страны наиболее перспективых сотрудников своих офисов и исследовательских центров. Однако ее план с треском провалился.

Хранилище драйверов Intel

В результате в течение всего 2022 г. обладатели компьютеров на базе «железа» Intel были вынуждены скрывать свой IP-адрес для скачивания драйверов на технику, которую они приобрели за свои деньги. Альтернативой были сторонние сайты и даже торрент-трекеры. Это, к слову, едва ли можно считать пиратством ввиду того, что для жителей других стран драйверы лежат в свободном доступе.

Регистрация и авторизация на сайте Intel с российским IP не работают

Что конкретно побудило Intel сжалиться над россиянами и ослабить давление на них, к моменту выхода материала не уточнялось. Но, как показала практика, оказавшись в ситуации, когда доступ к сайту компании им был закрыт, жители России моментально нашли множество вариантов обхода этих санкций.

Intel все отрицает

Intel не подтверждает свое возвращение в Россию, полное или частичное. «В феврале и марте 2022 г. Intel приостановила все поставки для пользователей в России и Белоруссии, – сообщили ТАСС представители чипмейкера. – В апреле 2022 г. Intel объявила о приостановке всей своей деловой активности в России».

Таким образом, остаются загадкой мотивы, подтолкнувшие компанию к открытию россиянам раздела с драйверами на своем сайте. И неясно, как долго продлится эта невиданной щедрости акция.

Плохой художник копирует

Открыв россиянам доступ к драйверам, пусть и через тернии поисковиков и регистрации/авторизации, Intel не сделала ничего нового. Эту идею она, очевидно, подсмотрела у другой американской корпорации – Microsoft.

Microsoft сняла санкции, но не полностью

Создатель ОС Windows на протяжении всего 2022 г. вводила все новые санкции против россиян, начав, как и Intel, весной 2022 г. Летом 2022 г. она запретила им скачивать дистрибутивы Windows со своего сайта, а в сентябре 2022 г. лишила их доступа к обновлениям и патчам безопасности. Однако в конце 2022 г. эти ограничения были отменены – как и в случае с Intel, без предварительного предупреждения и объяснения причин.

Обновления для Windows 11 исправно поступают в Россию

На 11 января 2022 г. доступ к обновлениям, по крайней мере Windows 11, был открыт, сами апдейты успешно загружались и устанавливались. А вот скачать дистрибутив Windows с сайта Microsoft было нельзя. Сам раздел функционирует, но нажатие кнопки «Скачать» приводит к появлению на экране сообщения об ошибке. Смена IP-адреса чудесным образом решает эту проблему.

Ритейлерам все параллельно

Intel – крупнейший вендор х86-процессоров с долей мирового рынка на уровне 63,5% против 36,5% у AMD (статистика Statista.com за II квартал 2022 г.). Ее уход из России означал бы невозможность приобретения ее CPU или любой техники на основе Celeron, Pentium, Core или Xeon.

Ритейлерам санкции Intel нипочем

Однако на начало 2023 г. Виртуальные витрины всех крупнейших ритейлеров ломились от выбора процессоров Intel. Редакция CNews обнаружила их в каталогах «Ситилинка», DNS, «М.Видео» и «Эльдорадо», а также на маркетплейсах Ozon и Wildberries.

Российские маркетплейсы тоже не обращают внимания на американские ограничения

Это результат действия параллельного импорта – такое название носит легализованный российскими властями «серый» импорт. Он работает с мая 2022 г. Представители «Ситилинка» сообщили CNews, что CPU Intel ввозятся в Россию именно по этой схеме.

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«Мы приветствуем расширение ассортимента наших продавцов за счет параллельного импорта, – сообщили CNews представители Ozon. Для реализации товаров, ввезенных по параллельному импорту, продавцы Ozon обязаны иметь документы, подтверждающие, что продукция приобретена у иностранного правообладателя или официального дистрибьютера».