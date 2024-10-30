Никакой ошибки не было. Intel нарочно замедлила новые процессоры, лишь бы они не перегревались и не сгорали

Процессоры Intel Core 15 поколения, известные как Arrow Lake, работают медленнее, чем должны. Как выяснилось, Intel намеренно урезала их производительность – она хотела, чтобы они потребляли меньше энергии и не перегревались, то есть генерировали меньше тепла и расходовали меньше электричества. В некоторых тестах Arrow Lake лишь совсем немного опережает чипы Raptor Lake почти трехлетней давности.

Экономим электричество вместе с Intel

Компания Intel на своей конференции в Южной Корее официально созналась в том, что намеренно замедляет процессоры Arrow Lake, пишет корейский портал Quasarzone. По словам ее представителей в этой стране, при разработке чипов Intel преследовала лишь одну цель – сделать так, чтобы Arrow Lake соответствовали современным стандартам энергоэффективности Energy Star.

Иными словам, процессоры Core 15 поколения, презентованные осенью 2024 г., намеренно ограничены по производительности, чтобы они расходовали меньше электричества. Также это привело к снижению их температуры во время работы, и Intel сделала на этом отдельный акцент. Она заявила, что благодаря этому на процессоры Arrow Lake не нужно водружать огромные системы охлаждения, водяные или воздушные – с отводом от них тепла справятся и вполне обычные кулеры.

Intel Революции на рынке настольных процессоров с выходом Intel Arrow Lake не случилось

Летом 2024 г. CNews писал, что Arrow Lake могли оказаться гораздо более «горячими», нежели их предшественники, притом даже без разгона. По всей видимости, Intel решила устранить эту проблему, лишив CPU части возможностей.

К чему это привело

К моменту выхода материала первые представители семейства Arrow Lake уже поступили в продажу, что сразу спровоцировало появление в Сети первых обзоров и тестов производительности. Согласно этим результатам, чипы Arrow Lake лишь немного опережают процессоры Raptor Lake – Core 13 поколения, увидевшие свет в самом начале 2023 г. также у Arrow Lake немного выше показатели, чем у процессоров AMD Ryzen с индексом X3D.

Но это еще не все особенности новых процессоров. Тайваньская компания MSI, известный во всем мире производитель материнских плат, видеокарт и пр., выяснила, что снизу у всех нынешних Arrow Lake есть около 100 контактов, которые при обычной работе процессора вообще не используются.

Эти контакты, по данным MSI, предназначены исключительно для диагностики и отладки, они даже не контактируют с пинами в сокете LGA 1851.

Кто виноват

Почему Intel не смогла справиться с решением задач по повышению энергоэффективности и снижению температуры процессоров Arrow Lake без ущерба их производительности, в компании к моменту выхода материала не уточняли. Напомним, что все без исключения свои процессоры Intel разрабатывает на архитектуре х86, чипы на основе которой всегда проигрывают аналогам на архитектуре ARM как по энергоэффективности, так и по температуре во время работы. Также все чаще они начинают отставать и по производительности.

В Intel несовершенство х86 явно видят и понимают, но отказываться от этой архитектуры не спеша. Как сообщал CNews, вместо перехода на ARM или RISC-V она решила объединиться с компанией ARM, своим главным и единственным конкурентом на рынке х86-процессоров, чтобы заняться совместным развитием этой архитектуры.

Раньше было лучше. Или хуже

На момент публикации материала информация о том, насколько стабильно работают чипы Arrow Lake под нагрузкой, не было. Но это очень важно ввиду того, насколько ненадежными оказались топовые процессоры Intel 13 и 14 поколений – Core i9-13900K и Core i9-14900K, построенные на основе архитектуры Raptor Lake. CNews писал, что они могут демонстрировать нестабильную работу как в десктопных, так и серверных конфигурациях, причем без «разгона» со стороны владельца.

Некоторым производителям пришлось искусственно занизить производительность этих процессоров, чтобы они хоть как-то работали и не сбоили. Так поступила, например, тайваньская Asus.