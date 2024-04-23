Asus пришлось срезать производительность кошмарных и дорогих процессоров Intel. Без этого ПК перегреваются, игры «вылетают», пользователи злятся

Новые процессоры Intel Core 13 и 14 поколений показали себя с очень плохой стороны. У геймеров всего мира из-за них сбоят игры, но Intel ничего не делает, чтобы решить проблему. В ряде стран пользователи массово возвращают CPU в магазины. Выход из ситуации нашли производители материнских плат, но пользователям предложенное решение не понравится.

«Сырые» процессоры Intel

Компания Asus смогла решить проблему новейших процессоров Intel, из-за которых сбоят компьютеры и не работают современные видеоигры. Как пишет портал Videocardz, она выпустила специальную прошивку BIOS для своих материнских плат, которая действительно закрывает вопрос с нестабильной работой CPU, но делает это весьма радикальным способом.

Проблема кроется в топовых процессорах Intel 13 и 14 поколений, в частности, во флагманском Core i9-14900K. Купившие его пользователи захламили интернет сообщениями о неработающих играх – соответствующие темы, в частности, в большом количестве появились в сообществе сервиса Steam. Чаще всего в таких комментариях упоминаются игры Tekken 8, Battlefield 2042, Fortnite и Hogwarts Legacy,

Так, пользователи жалуются, что игры «вылетают» с ошибкой о нехватке памяти для рендеринга, притом производительности ПК в каждом случае было достаточно для запуска игр. В Южной Корее, пишет портал ZDnet, дело дошло до массовых возвратов CPU.

Решить проблему силами других

Intel на момент выхода материала не реагировала на сложившуюся ситуацию – решать вопрос пришлось ее партнерам, и первой оказалась Asus. Прошивка BIOS ее материнских плат принудительно снижает производительность процессоров, притом довольно сильно.

Intel Покупка даже самых дорогих процессоров Intel не гарантирует стабильную работу ПК

Данный способ действительно оказался рабочим – пользователи уже начали отчитываться, что свежий патч устранил сбои в видеоиграх. Но при этом, получается, что владельцы новых чипов Intel сильно переплатили.

Патч для плат Asus активирует профиль производительности Intel Baseline Profile, вследствие чего выключается опция Asus MultiCore Enhancement и вводится ограничение производительности. По данным портала Videocardz вследствие этого процессор Intel Core i9-14900K, который в российской рознице на момент выхода материала стоил 70,5 тыс. руб. в комплектации OEM (без коробки и кулера, только сам чип), терял 8-9% своих возможностей.

Другими словами, процессор после активации патча становится заметно более медленным. Из положительных последствий – предельная температура Intel Core i9-14900K под нагрузкой снизилась на 12%, а сам CPU стал потреблять на 20% меньше энергии.

В Сети есть несколько замеров производительности Intel Core i9-14900K до и после установки патча Asus, и все они демонстрируют примерно одинаковые результаты.

Потратить крупную сумму на мощный CPU, чтобы потом урезать его возможности - сомнительное удовольствие

Asus сохранила возможность отключения всех ограничений, которые активируются после установки обновления. Но в этом случае стабильность компьютера в играх и, возможно, в других ресурсоемких задачах не гарантируется.

Не Asus единой

Asus выпустила необходимые патчи для большинства своих материнских плат на чипсетах Intel Z790, их уже можно скачать на официальном сайте компании. Другие производители системных плат тоже работают в этом направлении, поскольку топовые процессоры Intel сбоят вовсе не только в компьютерах, собранных на платах Asus.

В настоящее время серию патчей готовит и компания MSI. По принципу своей работы они, судя по всему, мало чем будут отличаться от наработок Asus – с их помощью тоже можно будет принудительно снизить производительность процессоров, а также их тепловыделение и энергопотребление. Напомним, что чипы Intel Core новейшего на момент выхода материала 14 поколения почти не отличаются по производительности от 13 серии. Тем обиднее будет пользователям вручную ограничивать их возможности, лишь бы вернуть стабильную работу ПК.