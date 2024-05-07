Разгон процессоров умирает. Прогресса в оверклокинге нет почти 20 лет. Виновных не найти

Оверклокинг процессоров так популярный в начале XXI века, спустя 20 лет оказался на задворках. По-настоящему выдающихся результатов больше нет, а штатные тактовые частоты процессоров уже приблизились к тем, которые демонстрировались при очень экстремальном разгоне несколько лет назад. Света в конце тоннеля никто не видит.

Тотальная стагнация

Специалисты в сфере экстремального разгона процессоров открыто заявили, что оверклокинг (разгон, принудительное и экстремальное повышение тактовой частоты) как явление совершенно не развивается. Как пишет TechSpot, на это указали два известных во всем мире оверклокера – Питер-Ян Плезье (Pieter-Jan Plaisier), он же SkatterBencher, и Йон Сандстрем (Jon Sandstrom), известный под псевдонимом Elmor.

Они оба утверждают, что за последние 17 лет ни один из оверклокеров не смог добиться хоть сколько-нибудь впечатляющих результатов в своем деле, хотя еще в первом десятилетии XXI века рекорды устанавливались едва ли не ежегодно. При этом оверклокинг всегда сопровождается целой массой подготовительных мероприятий – установкой специальной прошивки BIOS, поиска определенных экземпляров CPU и материнских плат, а также, чаще всего, разработки кастомной системы охлаждения, которая не даст процессору перегреться, сбросить частоты или сгореть.

Насколько все плохо

Плезье и Сандстрем продемонстрировали диаграмму, на которой отчетливо видно прогрессирование оверклокинга, вернее, его полное отсутствие. Для примера, планка в 1 ГГц была взята благодаря процессору AMD Athlon 650 еще осенью 1999 г., то есть почти 25 лет назад. На тот момент это было невероятное достижение, однако менее чем через полтора года о нем все забыли, поскольку благодаря экстремальному разгону Intel Pentium 4 – его тактовую частоту удалось поднять с базовых 1,4 ГГц до 2 ГГц.

Shawn Stutzman / Pexels Большинству пользователей хватает возможностей процессора, работающего на штатных частотах

Еще девять месяцев (сентябрь 2001 г.) ушло на достижение 3 ГГц, тоже с использованием Pentium 4 на базовой частоте 2 ГГц. Прогресс до 4 ГГц был еще более стремительным – эта величина была взята благодаря 2,4-гигагерцевому Pentium 4 в марте 2002 г.

В июле 2023 г. оверклокеры преодолели отметку в 5 ГГц, задействовав Pentium 4 с штатной частотой 3,2 ГГц. Следующий шаг (6 ГГц) был сделан в мае 2004 г. – разгонялся Pentium 4 560.

На этом специалисты не успокоились – перед ними маячила цель в 7 ГГц, которой они достигли к августу 2005 г. (Pentium 4 670). Не став ограничиваться этим, в конце января 2007 г. они впервые повысили частоту процессора до 8 ГГц – это был Pentium 4 631.

Частота 8 ГГц стала пределом для оверклокеров на многие годы. Какой бы процессор они ни использовали, какие бы настройки ни применяли, на какие бы хитрости для отвода тепла ни шли – 9 ГГц им не поддавались на протяжении почти 15 лет.

Кратковременная вспышка в конце тоннеля

Новый рекорд был взят лишь в самом конце 2022 г. – лишь тогда оверклокерам удалось совсем чуть-чуть зайти за 9 ГГц. Однако к тому моменту штатные тактовые частоты процессоров уже приблизились к 6 ГГц, а немного позже и вовсе преодолели этот рубеж.

С момента фиксации рекорда в 9 ГГц прошло почти полтора года, и пока нет ни единого даже самого призрачного намека на то, что специалистам по разгону вот-вот поддастся следующая веха в 10 ГГц.

На это указывают и Плезье с Сандстремом, и актуальный на момент выхода материала мировой рекорд разгона. Он принадлежит Сандстрему и составляет 9,117 ГГц – рекорд был зафиксирован в марте 2024 г., в качестве подопытного использовался топовый процессор Intel Core i9-14900KS с разблокированным множителем. И даже для достижения такого результата Сандстрему пришлось изрядно поколдовать с настройками и, главное, с системой охлаждения. Обычные кулеры со своей задачей бы точно не справились, поэтому Сандстрем обратил свой взор сначала на жидкий азот, а затем и вовсе на жидкий гелий.

TechSpot Судя по всему, 10 ГГц случатся не в ближайшие годы

Другими словами, полтора года ушло у оверклокеров на добавление к предыдущему рекорду около 100 МГц, и то для этого пришлось использовать материалы, недоступные подавляющему большинству пользователей.

Не все так плохо

Сандстрем и Плезье уверены, что планка 9 ГГц в мире разгона останется надолго. Пока что они не могут назвать даже предположительный срок, который уйдет на достижение 10 ГГц.

Но, как пишет TechSpot, все это вовсе не означает, что процессоры перестали прогрессировать с 2007 г. В современных чипах упор сделан не на тактовую частоту, а на количество ядер и другие функции, хотя даже базовая частота многих CPU среднего и даже начального уровня выше частоты флагманских чипов тех лет.

Но с точки зрения частоты на одном ядре с использованием жидкого азота или жидкого гелия для охлаждения потолок разгона процессоров за эти годы почти не сдвинулся с места, считают специалисты TechSpot.