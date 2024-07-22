Вскрылась позорная причина перегрева дорогих видеокарт Nvidia. Производители хотели сэкономить пару долларов

Партнеры Nvidia по выпуску видеокарт начали использовать дешевую термопасту, которая не справляется со своей задачей по отводу тепла от GPU. Карты перегреваются и могут выйти из строя – проблемы начинаются уже через пару месяцев после покупки нового ускорителя. Экономят не только небольшие фирмы, но крупные игроки рынка, выпускающие карты десятилетиями.

Экономия на спичках

Компании, выпускающие игровые видеокарты на процессорах Nvidia, внезапно стали использовать дешевые низкокачественные термоинтерфейсы, пишет Tom’s Hardware. В частности, они применяют плохую термопасту, которую наносят на крышку графического процессора – она быстро деградирует, в результате чего чип начинает постоянно работать на повышенной температуре, а система охлаждения начинает бесконечно функционировать на максимальных оборотах в тщетных попытках охладить GPU до приемлемых значений.

Проблему выявил главный редактор веб-портала igor'sLAB Игорь Валлоссек (Igor Wallossek). Он обнаружил два неприятных момента – первый заключается в том, что дешевую термопасту используют картах GeForce RTX 4000, которые стоят в России десятки, а иногда и даже сотни тысяч рублей. В частности, Валлоссек установил, что проблема касается как минимум карт 4080, а это почти флагманские ускорители, за которые в России к моменту выпуска материала просили от 130 тыс. руб.

Второй неприятный момент – дешевой термопастой пачкают крышки GPU дорогих видеокарт не только малоизвестные производители, но и очень крупные компании. Валлоссек доказал, что в их числе – тайваньская Asus, сбежавшая из России в 2022 г. и выпускающая видеокарты на чипах Nvidia десятилетиями – у сотрудника CNews в пользовании была карта Asus V3000 образца 1998 г., она же Nvidia Riva 128.

Asus Высокая стоимость ускорителя не означает, что при его производстве не пытались сэкономить

Также плохого качества термопаста нашлась в карте 4080 производства Manli.

Наглядное доказательство

Валлоссек задействовал для своего эксперимента карты Asus RTX 4080 TUF Gaming и Manli GeForce RTX 4080 Gallardo. Проведя ряд стресс-тестов и убедившись, что оба ускорителя сильно греются, он снял с них систему охлаждения и удалил заводскую термопасту.

После этого экспериментатор нанес новый заведомо качественный состав, установил кулер на место и зафиксировал снижение температуры для нормальных пределов.

По словам исследователя, перегрев касается карт всех производителей, использующих эту термопасту. Он изучил состав под микроскопом и обнаружил, что он имеет маслянистую основ, которая высыхает очень быстро, и имеет слишком крупные частицы оксида алюминия. Это плюс, но лишь на «короткой дистанции» – такая паста поначалу работает хорошо, но очень быстро деградирует, теряя свои теплопроводящие свойства.

Слишком много побочных эффектов

Современные видеокарты не просто так оснащаются гигантскими системами охлаждения – они очень сильно греются, особенно их модули памяти и, разумеется, сам графический процессор. Плохая термопаста приводит не только к постоянной нагрузке на кулер, а также на уши владельца, который вынужден слушать работающие на полной мощности вентиляторы в режиме нон-стоп. Она также приводит к перегреву GPU и иногда вовсе к выходу его из строя. К тому же постоянная работа на максимальных оборотах может вызвать поломку вентиляторов или как минимум сильно приблизит необходимость их обслуживания.

В этом случае владелец карты будет вынужден потратить время на общение с сервисным центром для гарантийного ремонта или возврата денежных средств. А если карта сломалась после окончания срока гарантии, то ремонтировать ее или покупать новую придется за свои деньги.

Решить проблему с плохой термопастой очень легко – справится даже неопытный пользователь, поскольку система охлаждения на современных ускорителях снимается довольно просто. Останется только прочитать сравнительные тесты термопаст и купить наиболее подходящую.

Но здесь кроется сразу несколько подводных камней. Для начала, риск повредить карту при самостоятельном демонтаже кулера или его установке на место есть всегда, так что есть смысл обратиться в сервисный центр для замены термопасты. Но это, в большинстве случаев, платная услуга. Кроме того, очень часто самостоятельная разборка карты приводит к аннулированию гарантии на нее.