Выпущен «убийца» флагманских смартфонов Xiaomi и Samsung: Он мощнее и дешевле

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Oppo выпустила дешевый флагманский смартфон X2 Pro под дочерним брендом Realme. Аппарат создавался для вытеснения с рынка последних новинок Xiaomi, но способен на равных сражаться и с гаджетами Samsung. Ключевые особенности смартфона – сверхнизкая стоимость в сравнении с конкурентами и одна из лучших фотокамер на рынке.



Ультрадешевый Android-флагман

Состоялась премьера нового флагманского смартфона Realme X2 Pro, нацеленного на конкуренцию с топовыми моделями Xiaomi. На стороне новинки – невысокая стоимость, и в линейке Xiaomi на момент публикации материала не было ни одного схожего по цене и параметрам смартфона. Приблизиться к нему может лишь Redmi K20 Pro, но он оснащен немного менее мощным процессором.

Realme – дочерний бренд компании Oppo, одного из крупнейших китайских производителей смартфонов, входящего в холдинг BBK наряду с Vivo и OnePlus. С учетом характеристик Realme X2 Pro вполне способен составить конкуренцию не только продукции Xiaomi, но также актуальным флагманам Samsung, включая Galaxy S10 и Note 10. Кроме того, он также превосходит последние новинки Huawei в лице Mate 30 и Mate 30 Pro – используемый в них процессор сопоставим по производительности с установленным в Realme X2 Pro, но в них нет поддержки сервисов Google.

Oppo предусмотрела лишь два оттенка корпуса для Realme X2 Pro

Realme X2 Pro получил самое передовое «железо», включая дисплей с частотой обновления 90 Гц и лучший процессор Qualcomm, а вместе с ними – и 64-мегапиксельную основную камеру, пока еще редко встречающуюся в смартфонах. Моноблок вышел в синем и белом оттенках корпуса, и с сегодняшнего дня он доступен для предварительного заказа в Китае.

Распаковка Realme X2 Pro

Во время анонса представители Realme уточнили сроки релиза смартфона и его стоимость только на территории КНР. Дата его поступления в международную и российскую розницы неизвестна. В Китае он выйдет 18 октября 2019 г.

В базовой комплектации, включающей 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, новый Realme X2 Pro стоит около $370 (23,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 октября 2019 г.), а за $395 (25,4 тыс. руб.) производитель предлагает версию с накопителем на 128 ГБ и оперативной памятью 8 ГБ. Максимальная конфигурация смартфона включает 256 ГБ внутренней и 12 ГБ оперативной памяти, а ее стоимость составляет $450 (28,9 тыс. руб.).

Стоимость Realme X2 Pro в Китае

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в Китае по предзаказу, $ Стоимость в Китае после релиза, $ Realme X2 Pro 6 64 370 385 Realme X2 Pro 8 128 395 410 Realme X2 Pro 12 256 450 465

Источник: Realme и CNews Analytics

Все указанные цены действительны на время прием предзаказов – после релиза они вырастут на $15 (965 руб.). Для сравнения, в российской рознице Samsung Galaxy S10 и Note 10 стоят от 69 и 77 тыс. руб. соответственно.

Процессор и фотокамеры

Основой смартфона стал процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus – улучшенная версия Snapdragon 855, увидевшая свет летом 2019 г. От предшествующей модели она отличается увеличенной тактовой частотой и более высокой производительностью – в ее состав входят одно ядро Kryo 485 с частотой 2,96 ГГц, три Kryo 485 с частотой 2,42 ГГц, четыре Kryo 385 на 1,8 ГГц и видеокарта Adreno 640 на 675 МГц. Snapdragon 855 Plus, наряду с чипом Huawei Kirin 990, входит в число самых мощных мобильных процессоров в мире на октябрь 2019 г. В конструкции смартфона предусмотрены жидкостная система охлаждения процессора и сверхпроводящее углеродное волокно для улучшенного теплоотвода.

Основной модуль камеры Realme X2 Pro состоит из четырех сенсоров, главный из которых (Samsung GW1) получил разрешение 64 Мп и диафрагму f/1,8. Второй сенсор 8-мегапиксельный, с широкоугольной матрицей (115 градусов, f/2,2), третий – 13 Мп (телефото, f/2,5). К его характеристикам относятся 20-кратный гибридный оптический зум. Четвертый сенсор – это ToF-камера с разрешением 2 Мп и диафрагмой f/2,4 для замера глубины сцены.

Realme X2 Pro претендует на звание лучшего камерофона 2019 года

Основная камера Realme X2 Pro заимствована у смартфона Realme XT, премьера которого состоялась в конце августа 2019 г. По умолчанию в ней активирован режим объединения четырех пикселей в один, что позволяет получать 16-мегапиксельные снимки более высокого качества. Переключиться на максимальные 64 МП в любой момент можно в настройках. К характеристикам основной камеры, помимо перечисленного, относятся запись 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду и режим замедленной видеосъемки на 960 к/с. Разрешение фронтальной камеры, размещенной в каплевидном вырезе в дисплее, составило 16 МП (сенсор Sony IMX471, диафрагма f/2.0).

Дисплей и система питания

Экран смартфона – это панель Super AMOLED с уменьшенной толщиной рамок по всему периметру (91,7 % площади лицевой панели) и диагональю 6,5 дюйма. Дисплей характеризуют упомянутая частота обновления 90 Гц, соотношение сторон 20:9 и разрешение Full HD+, 2400x1080 пикселей. В экране есть поддержка режима HDR 10+ и встроенный сканер отпечатков пальцев с заявленной скоростью срабатывания на уровне 0,23 секунды. Вместе с этим дисплей обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и обладает подсветкой DC Dimming 2.0, снижающей вредное для глаз мерцание.

Русский язык есть в Realme X2 Pro по умолчанию, без глобальных прошивок

Штатный литиевый аккумулятор Realme X2 Pro характеризуется емкостью 4000 мАч и заряжается по USB-C. Производителем заявлена поддержка фирменной сверхбыстрой зарядки Super VOOC мощностью 50 Вт (10 В, 5 А), способную восполнить заряд батареи на 80% за 30 минут.

Дополнительные характеристики

В Realme X2 Pro используются модули UFS 3.0 для внутреннего накопителя и LPDDR4X для оперативной памяти, его прошивка обновлена до версии Android 9 Pie и оснащена оболочкой ColorOS 6.1 (у Google есть более современная Android 10). В наличии 3,5-миллиметровый аудиоразъем, два SIM-слота, LTE-модем, модули Bluetooth 5 и Wi-Fi 802.11ac 2,4+5 ГГц, а также ресиверы GPS и ГЛОНАСС. Смартфон весит 199 граммов при габаритах 161х76х9 мм.

Дизайнерская версия Realme X2 Pro

Отдельно в продажу поступит смартфон Realme X2 Pro Master Edition, разработанный совместно с японским дизайнером Наото Фукасавой (Naoto Fukasawa). Эта модификация отличается матовым стеклом задней панели, красной и серой расцветками корпуса, а также подписью самого дизайнера. Стоимость такого смартфона и объемы его памяти на момент публикации материала известны не были.