В России представлен флагманский смартфон realme XT. Цена

realme официально представила в России новую модель realme XT с квадрокамерой 64 МП на базе искусственного интеллекта. Продвигая стремление бренда «менять стандарты», realme XT становится первым смартфоном с камерой 64 МП, которая обладает рекордным разрешением.

Квадрокамера realme XT оснащена функцией биннинга (интеллектуального объединения 4 пикселей в 1), большой диафрагмой F1.8 и линзой 6Р с превосходной светочувствительностью для фотографий высокой четкости. В России будет доступна версия с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб – встроенной памяти.

realme XT работает на обновленном 10-нм восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 712 с увеличенной частотой вычислительных ядер до 2.3 ГГц и AI Engine 3 поколения, который отвечает за более высокую скорость работы. В смартфоне также установлен видеопроцессор Qualcomm Adreno 616 GPU, обеспечивающий высокую мощность и обширные возможности для гейминга и развлечений. Задняя панель realme XT выполнена из закаленного 3D стекла Gorilla Glass 5 и обладает стильным дизайном с гиперболическим световым узором. Модель оснащена безрамочным Super AMOLED-дисплеем высокого разрешения с каплевидным вырезом, и обладает полезной площадью 92,1%.

realme XT оснащен современной технологией экранного сканера отпечатков пальцев Goodix 3.0, которая обеспечивает одну из самых быстрых разблокировок на рынке. realme XT работает на операционной системе Android 9.0 с фирменной оболочкой ColorOS 6. Батарея 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 (20 Вт) обеспечивает заряд смартфона от 0 до 100% за 80 минут.

realme XT

Ключевой особенностью realme XT является камера 64 МП с ультравысоким разрешением Samsung INSOCELL GW1. Квадрокамера может делать высокодетализированные снимки размером 9216 × 6912 в режиме Ultra 64MP. Она оснащена сверхширокоугольным, макро и портретным модулями, а также фронтальной камерой 16 МП на базе технологий ИИ. Сверхширокоугольный модуль 119° с технологией шумоподавления DLDC увеличивает угол обзора на 50% и дает возможность делать панорамные снимки высокой четкости. Модуль для макросъемки позволяет пользователям создавать фотографии на расстоянии 4 см до объекта.

Процессор Snapdragon 712 с тактовой частотой 2,3 ГГц создан на базе технологического процесса 10 нм. В результате общая производительность выросла на 10%, а графическая часть – на 35% по сравнению с предыдущим поколением. Технологии на базе искусственного интеллекта существенно улучшают эффективность распознавания речи, обработки изображений и оптимизации. Работающий в паре с графическим ускорителем Adreno 616 GPU, realme XT гарантирует реалистичное визуальное восприятие и 3D рендеринг изображений. Встроенный модем Snapdragon X15 помогает загружать файлы быстрее и существенно увеличивает зону покрытия Wi-Fi.

Режим Hyper Boost 2.0 с функциями Frame Boost и Touch Boost снижает задержку игр на 73,7%. Статус смартфона анализируется в режиме реального времени и эффективно распределяет имеющиеся ресурсы, избегая возможных задержек. В свою очередь флеш-память UFS 2.1 позволяет беспрепятственно загружать игры и играть на максимальных настройках. Режим «Не беспокоить» и полупрозрачные всплывающие окна также позволяют избегать прерываний в процессе игр.

В realme XT применяется 3D стекло Gorilla Glass 5, а яркий и четкий Full HD+ (2340x1080 пикселей) дисплей Super-AMOLED от Samsung обеспечивает большую детализацию при просмотре видео и изображений. Благодаря усовершенствованной технологии высокоточного распределения и технологии COF (chip-on-film), полезная площадь экрана составляет 92,1%. А встроенный ночной режим защищает глаза в условиях с плохим освещением.

Экранный сканер отпечатков пальцев Goodix 3.0 задействует светочувствительный модуль распознавания, обеспечивая высокий уровень безопасности. Благодаря этому площадь реагирования удвоена, а интенсивность сигнала увеличена на 40%. При этом скорость разблокировки смартфона составляет 334 миллисекунды – это одна из самых быстрых технологий на всем рынке.

Технология AI freezer используется в realme XT, чтобы обеспечить автоматическую экономию заряда батареи – отслеживая поведение приложений и «замораживая» их, технология продлевает время работы устройства. 20-ваттная быстрая зарядка VOOC 3.0 заряжает смартфон до 100% всего за 80 минут. Более того, она способна охлаждать смартфон, существенно снижая нагревание во время интенсивного использования. Режим энергосбережения для экрана и интеллектуальное охлаждение также снижают потребление энергии и продлевают жизнь батареи.

1/1,72-дюймовый модуль Samsung INSOCELL GW1 с разрешением 64 МП, который на 34% больше модуля 48 МП, функция «умного» объединения четырех пикселей в один, диафрагма F1.8, а также линза 6P с превосходной фиксацией света, позволяют делать фотографии флагманского уровня. Технологии Tetracell и 3D HDR отвечают за четкие изображения в любых условиях, а продвинутые настройки квадрокамеры – за ясные и детализированные снимки в режиме Ultra 64MP.

Режим Chroma Boost обеспечивает высокий уровень насыщенности цвета. Технологии на базе ИИ позволяют realme XT осуществлять распознавание сцен и лиц для воссоздания реалистичных деталей, таких как яркость и цвет глаз человека. За счет использования «умного» алгоритма восстановления пикселей, фотографии получаются с более естественной цветопередачей.

realme XT также обладает улучшенной версией ночного режима и алгоритма ночной съемки, который переводит сделанные кадры в ночной режим, придавая им более яркий и натуральный цвет. Эта опция контролирует экспозицию светлых частей кадра и делает изображение более детализированным, даже в условиях с экстремально-низкой освещенностью.

Креативная комбинация функций на базе ИИ и технологии multi-frame позволяет realme XT заметно снижать шумы, справляться с трясущимися руками, подавлять свет и улучшать динамический диапазон.

Новейшая ColorOS 6 – это результат тесного взаимодействия компании с реальными пользователями и фанатами бренда. В результате Clone Apps теперь поддерживает больше приложений, чем когда-либо прежде. Пользователям стала доступна еще большая персонализация устройства, благодаря выбору шрифтов интерфейса, а в функционал также добавили приложение Google’s Digital Wellbeing для оптимизации работы смартфона, чтобы пользователи могли отслеживать, какими приложениями пользуются.

В широкую продажу realme XT поступит 15 октября. Предзаказ на realme XT со скидкой 3 000 рублей откроется 3 октября. Оформить предзаказ по цене со скидкой в 19 999 рублей можно будет в официальных магазинах-партнерах акции DNS, Tmall и через онлайн-продажи.