realme представла смартфон X3 SuperZoom

realme представила в России новый флагман realme X3 SuperZoom. Будучи первым смартфоном realme с 60-кратным зумом и процессором Snapdragon 855 Plus, устройство предлагает высокую производительность и опыт работы с камерой. Более того, благодаря новой технологии увеличения можно запечатлеть красоту звездного неба.

realme X3 SuperZoom будет доступен к покупке в двух вариантах 8+128 Гб и 12+256 Гб.

Также в realme X3 SuperZoom установлена продвинутая версия накопителя UFS 3.0 с поддержкой Turbo Write и Host Performance Booster, ультраплавный экран с частотой обновления 120 Гц, а в комплект входит 30-ваттная быстрая зарядка с фирменной технологией Dart Charge.

Сосредоточившись на качестве съемки, ранее бренд выпустил realme XT — первый в мире смартфон среднего класса с 64-мегапиксельной квадрокамерой, а в realme X3 SuperZoom бренд продолжает открывать новый опыт высококачественной съемки — теперь с 60-кратным зумом и возможностью легко делать снимки звездного неба.

realme X3 SuperZoom может похвастаться 64-мегапиксельной квадрокамерой (установлен 1/1,72-дюймовый основной модуль Samsung GW1 64MP), диафрагмой f/1,8 и объективом 6P. Для захвата кадров применяется технология Quad Bayer — когда камера использует пиксели размером 1,6 мкм для съемки четких изображений с яркими деталями. Модуль с 5-кратным перископическим увеличением дополнен 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Линзы покрывают диапазон фокусных расстояний от 16 до 124 мм, что позволяет обеспечить плавное увеличение с 0,5-кратного до 60-кратного приближения. Оптическая стабилизация (OIS) помогает делать четкие и детализированные снимки даже на расстоянии 100 метров. 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119° позволяет фотографировать потрясающие пейзажи, архитектурные сооружения и большие группы людей. А ультра-макромодуль дает возможность рассмотреть крошечный объект и его частицы максимально близко с фокусным расстоянием в 4 см.





В realme X3 SuperZoom реализован режим съемки «Звездное небо». По одному клику камера сделает больше 10 снимков на длинной выдержке в течение временного отрезка до 4 минут, затем объединит их с применением технологий AI, HDR и многокадрового шумоподавления, после чего выдаст проработанное изображение идеального звездного неба.

realme X3 SuperZoom также улучшен технологией Super Nightscape 4.0 в режимах AI и Pro. Вы можете делать яркие ночные пейзажи с отличной проработкой деталей, многие из которых даже незаметны для человеческого глаза. Снимки проходят через шумоподавление, стабилизацию, проработку теней, где также применяется функция расширения динамического диапазона. Кроме того, смартфон поддерживает разные режимы ночной съемки. Режим Super Nightscape 4.0 способен автоматически подстроить камеру под уровень освещения, а режимы Ultra Nightscape и Pro Nightscape предлагают расширенные пользовательские настройки для съемки в полной темноте.

Съемка селфи также востребована в современном мире. realme X3 SuperZoom оснащен встроенной в экран двойной камерой. Основной модуль — 32-мегапиксельный Sony IMX616 с углом обзора 80,4°. Дополнительный — 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом обзора 105°. Работа камер дополняется программной функцией коррекции краев — она распознает лица на границах кадра и оптимизирует контуры снимка.

realme X3 SuperZoom работает на платформе Qualcomm Snapdragon 855 Plus и использует двухканальную память UFS 3.0 с поддержкой технологий Turbo Write и Host Performance Booster, сравнимую по производительности с UFS 3.1. Turbo Write улучшает производительность при передаче файлов, а Host Performance Booster решает проблему снижения мощности после длительного использования. От перегрева смартфон защищает система жидкостного охлаждения.

realme X3 SuperZoom доступен в двух цветах: «Арктический белый» и «Ледниковый синий». Стекло обработано по технологии AG, обеспечивающей беспрецедентную изысканность и однородность поверхности, благодаря чему корпус смартфона становится тоньше. 6,6-дюймовый Full HD+ экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Соотношение сторон экрана к поверхности лицевой панели составляет 90,6%. Частота обновления экрана — 120 Гц. Фирменная быстрая зарядка Dart Charge мощностью 30 Ватт идет в комплекте.

Аккумулятор емкостью 4 200 мАч полностью восстанавливает заряд за 55 минут и на 70% за полчаса. Также realme X3 SuperZoom поддерживает 20-ваттную зарядку Dart Charge и быструю 15-ваттную зарядку USB Power Delivery.

realme X3 SuperZoom располагает такими преимуществами, как 32-мегапиксельная двойная селфи-камера, встроенная в экран; собственная операционная система realme UI; встроенный в кнопку питания смартфона сканер отпечатка пальцев с максимально высокой скоростью срабатывания 0,3 секунды и двухчастотный GPS-датчик.

realme X3 SuperZoom доступен в двух цветах: «Арктический белый» и «Ледниковый синий». Предзаказ стартует 15 июля, в магазины смартфон поступит 21 июля. Только до 10 августа 2020 смартфоны можно будет купить по специальной цене. Версия с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ будет доступна за 35 990 вместо 39 990 рублей, версия с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ будет доступна за 40 990 вместо 44 990 рублей.