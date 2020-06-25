Смартфон - главный конкурент Xiaomi взорвался спустя сутки после покупки и чуть не убил хозяина. Фото

Недорогой смартфон Realme XT взорвался во время подзарядки от штатного блока питания. Realme отказалась ремонтировать аппарат, сославшись на вину его владельца. Для компании это как минимум второй случай такого рода, и в первый раз она тоже обвинила клиента, не став менять его сгоревший Realme 5 на новый.



Взрывоопасный китайский смартфон

Смартфон Realme XT, одна из новинок дочернего подразделения китайской компании Oppo, без видимых причин взорвался спустя около 24 часов с момента покупки. Инцидент произошел в Индии, и компания Realme отказалась признавать свою причастность к нему.

По словам владельца смартфона Рошана Сингха (Roshan Singh), он купил новый Realme XT, попользовался им днем, а вечером поставил его на зарядку. Возгорание произошло ночью, и Сингх утверждает, что использовал зарядное устройство и кабель USB-C из комплекта поставки его смартфона.

Напомним, что под брендом Realme компания Oppo выпускает недорогие, но современные с точки зрения спецификаций смартфоны. По своей идеологии бренд Realme схож с Redmi – дочерним предприятием Xiaomi, выделенным из одноименной линейки в январе 2019 г. Redmi – это тоже дешевые смартфоны с актуальными спецификациями, и оба бренда борются за покупателей в одном ценовом диапазоне.

Так выглядел Realme XT при покупке

Модель Realme XT появилась в августе 2019 г. и поступила в продажу в сентябре 2019 г. Первой страной, где ее можно было купить, стала именно Индия. Как сообщал CNews, Realme XT оказался первым в мире смартфоном с камерой на 64 Мп.

Последствия возгорания

Судя по фотографиям, опубликованным ресурсом 91Mobiles, возгорание Realme XT произошло из-за аккумулятора. Корпус смартфона выгорел именно в месте установки элемента питания, да и на нем самом присутствуют следы деформации от внутреннего взрыва.

В презентабельности Realme XT явно потерял

Задняя стеклянная панель корпуса Realme XT практически полностью уничтожена, но внутренние компоненты при этом практически не пострадали. Системная плата и фотокамеры, размещенные в верхней части смартфона, выглядят не пострадавшими, а нижняя плата с разъемом питания, микрофоном и динамиком если и пострадала, то несильно.

Внутренности смартфона выглядят целыми

Сохранился даже шлейф, соединяющий обе платы и проходящий непосредственно над аккумулятором. Состояние дисплея сгоревшего Realme XT на опубликованных снимках не зафиксировано, так что сильнее всех пострадали только задняя панель корпуса и элемент питания.

Как обстоят дела с дисплеем после взрыва, пока остается загадкой

Рошан Сингх не сообщал о том, пострадал ли он сам или его имущество.

Комментарий Realme

Рошан Сингх уведомил магазин, в котором приобретал смартфон, о случившемся, и информация дошла до индийского представительства (Realme India). Реакция производителя его очень возмутила, поскольку они решили, что телефон взорвался под воздействием неких «внешних сил».

Заключение специалистов Realme

Официальное заключение Realme India звучит так: «Для нас очень важно качество продукции. Каждый смартфон, производимый Realme, проходит несколько строгих проверок качества и надежности, ведь безопасность клиентов имеет для нас главное значение. Согласно нашему исследованию, мы выяснили, что телефон получил повреждения из-за воздействия внешней силы. Аккумулятор смартфона пользователя воспламенился, когда корпус был поврежден снаружи».

Не первый взорвавшийся смартфон Oppo

Произошедший с Рошаном Сингхом случай не стал первым в истории Realme. В марте 2020 г., как пишет 91Mobiles, произошел схожий инцидент – взорвался смартфон Realme 5.

В отличие от XT, данный смартфон не был подключен к зарядному устройству в момент воспламенения. По словам его владельца, он ехал на мотоцикле, когда его смартфон сильно нагрелся и загорелся. Он отвез его в сервисный центр, однако менять его по гарантии там отказались. От возгорания владелец получил незначительные ожоги.

Взорвавшийся Realme 5

Оба факта возгорания объединяет не только то, что загорелись смартфоны дочернего бренда Oppo. В официальном заключении о случае с Realme 5 тоже сказано, что специалисты компании тщательно изучили аппарат. По их мнению, телефон и его аккумулятор были сильно деформированы «внешними силами», что и вызвало возгорание. На момент публикации материала не было известно, смог ли владелец «огненного» Realme 5 получить компенсацию.

Стоит отметить, что воспламеняются не только смартфоны Realme. История со взрывоопасными смартфонами Galaxy Note 7 (один из них взорвался в руках шестилетнего ребенка) сильно повлияла на репутацию компании Samsung, заставив ее руководство снять модель с производства менее чем через полгода с момента запуска и встать на колени в знак извинения.

Опасными могут быть и китайские смартфоны, пользующиеся спросом в России. Например, в конце июля 2016 г. во время зарядки загорелся Xiaomi Mi 4i, находясь при этом в руках своего пользователя, а в сентябре 2016 г. в Китае взорвался Xiaomi Mi 4c. Это произошло, когда устройство находилось в заднем кармане брюк владельца. В результате его ягодицам был нанесен ожог третьей степени.