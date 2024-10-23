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«Ситилинк» запускает продажи новых игровых мониторов Xiaomi

В «Ситилинке» стартовали продажи игровых мониторов Xiaomi. Выбрать можно из двух новых моделей G Pro 27i и G27Qi в стильном безрамочном дизайне. Устройства получили матрицу Fast IPS с частотой обновления 180 Гц, разрешением 2К и временем отклика 1 мс. Размер диагонали обеих моделей – 27 дюймов. Отдельно стоит отметить наличие технологии защиты глаз от синего излучения, сертифицированной TUV.

Xiaomi Mini LED Monitor G Pro 27i. Mini LED Monitor G Pro 27i подойдет геймерам, графическим дизайнерам и всем, кому важна хорошая цветопередача. Старшая модель оснащена подсветкой Mini LED с 1152 зонами затемнения для обеспечения высокой контрастности, технологией устранения «разрывов» экрана AMD FreeSync и имеет пиковую яркость 1000 нит. Монитор покрывает 100% цветового пространства sRGB и более 99% DCI-P3.

Регулируемая подставка позволяет менять ориентацию монитора с горизонтальной на вертикальную, а также корректировать высоту и наклон экрана. На задней части корпуса расположилась система внешней подсветки, которая создает эффект футуристичности.

Xiaomi 2K Monitor G27Qi. Из особенностей младшей модели стоит отметить высокое разрешение 2560x1440 пикселей, 100-процентное покрытие цветовой палитры sRGB и 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3. А высокая контрастность 1000:1, технология AMD FreeSync и время отклика 1 мс позволяют наслаждаться современными играми, где важна высокая чёткость и отсутствие размытия движущихся объектов.

xiaomi_mon.png

Как и у старшей модели, на задней части корпуса G27Qi расположились по два разъема HDMI 2.0 и DisplayPort, выход для подключения наушников и пятипозиционный джойстик, предусмотренный для навигации по меню. При необходимости монитор можно закрепить на кронштейне VESA размером 75 × 75 мм.

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Цифровизация

Цена игрового монитора Xiaomi Mini LED Monitor G Pro 27i на старте продаж составляет 39990 руб.

Цена игрового монитора Xiaomi 2K Monitor G27Qi на старте продаж составляет 20990 руб.

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