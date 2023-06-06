MSI представила новые ПК и мониторы для бизнеса

MSI представила линейку бизнес продуктов, среди которых – мини-ПК Pro DP10 13M, десктоп Pro DP180 13th, профессиональный монитор Modern MD272QXP и ноутбук бизнес-класса Commercial 14.

Все эти продукты оптимизированы под потребности различных сфер бизнеса: от здравоохранения до производства.

Новый настольный ПК Pro DP180 13th – это модель с форм-фактором корпуса Mid-Tower, предназначенная для разработчиков, создателей контента и других специалистов, которым требуется высокая производительность для решения сложных задач. В его конфигурацию может входить процессор Intel Core i7 13 поколения и дискретная видеокарта Nvidia GeForce RTX, поддерживающая обработку видео в формате 8K. Десктоп прошел сертификацию Nvidia RTX Studio и представляет собой мощную платформу, оптимизированную под ресурсоемкие приложения в области обработки мультимедийного контента, искусственного интеллекта или научных исследований.

Сетевые интерфейсы представлены двумя проводными портами (2.5G и 1G Ethernet) и беспроводным модулем Wi-Fi 6E, а среди периферийных интерфейсов имеется USB 3.2 Gen2 Type-C и COM-порт. Также предусмотрен встроенный кардридер, способный работать с картами памяти SD и microSD.

Для защиты от кражи компьютер оснащается слотом замком Kensington.

Pro DP10 – это миниатюрный компьютер в корпусе объемом менее 1,1 л. Несмотря на компактный размер, который позволит сэкономить место на рабочем столе, он обладает весьма внушительным потенциалом, доступным в виде различных аппаратно-программных конфигураций, ориентированных на многозадачность. Он может оснащаться 12-ядерным процессором Intel Core i7 13 поколения, а среди имеющихся интерфейсов – видеовыходы DisplayPort, HDMI и D-Sub, а также порт Thunderbolt 4 с пропускной способностью 40 Гбит/с и поддержкой видеосигнала с разрешением до 8K. Таким образом, с Pro DP10 можно использовать четыре дисплея одновременно – для еще более продуктивной работы в многозадачном режиме. Для подключения к проводным и беспроводным сетям с высокой скоростью и низкими задержками у него имеются контроллеры 2.5G Ethernet и Wi-Fi 6E, а для периферийных устройств – порт USB 3.2 Gen2 в виде удобного обратимого разъема Type-C.

27-дюймовый IPS-монитор Modern MD272QXP с разрешением WQHD (2560 x 1440) и частотой обновления 100 Гц может похвастать высоким качеством изображения и достойной эргономикой. Функциональная подставка позволяет изменять высоту, угол наклона и поворота экрана, а также разворачивать его в портретный режим. Корпус монитора выполнен в двух цветовых решениях: черный и белый.

Еще одним достоинством данной модели является технология EyesErgo, которая служит для защиты глаз пользователей, проводящих много времени за экраном. Она включает в себя подавление мерцания экрана и не искажающую цветопередачу аппаратную фильтрацию синего света – реализация этих функций сертифицирована лабораторией TUV.

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Монитор поддерживает расширенный динамический диапазон (HDR), что означает увеличенную контрастность. Для расширения функциональности и доступа к настройкам устройства служит эксклюзивное приложение Productivity Intelligence, в котором, в частности, доступна функция KVM-модуля: пользователь может переключаться между несколькими компьютерами, применяя один комплект из клавиатуры и мышки. Кроме того, монитор оснащается встроенными динамиками и интерфейсом USB-C с поддержкой передачи электропитания мощностью до 65 Вт – удобный способ подключения и быстрой подзарядки мобильных гаджетов.

MSI представила новую серию ноутбуков — Commercial 14. Она предназначена для B2B-рынка и предлагает функции корпоративной безопасности и удалённой работы.

В ноутбуке реализована 14-тидюймовая IPS-матрица с соотношением сторон 16:10 и разрешением FHD+ (1920 x 1200). В аппаратную конфигурацию продукта входят процессоры Intel Core i7 13 поколения. Ноутбуки Commercial 14 поставляются с предустановленной ОС Windows 11 Pro.

Отличительной особенностью стал слот для карт e-ID, с помощью которого сотрудник может войти в систему, приложив или вставив в ноутбук свой пропуск. NFC-модуль, встроенный в устройство поможет авторизоваться с помощью смартфона с таким модулем. Работа этих функций индивидуально настраивается пользователем в зависимости от сценария использования.

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