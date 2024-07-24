Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Акции «Яндекса» под тикером YDEX начали торговаться на «Московской бирже»

На «Московской бирже» стартовали торги акциями МКПАО «Яндекс». Новый тикер «Яндекса» — YDEX. Ценные бумаги компании вошли в первый котировальный список «Мосбиржи», куда попадают наиболее надежные и ликвидные активы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

МКПАО «Яндекс» — головная компания «Яндекса». На ее долю приходится 99% выручки группы Yandex N.V. за 2023 г., то есть 798 млрд руб., а ее скорректированный показатель EBITDA за этот период — 121 млрд руб. В 2023 г. выручка группы выросла на 53% год к году — это один из самых высоких показателей в истории «Яндекса».

Среднегодовой темп роста выручки (CAGR) «Яндекса» за период с 2011 г. составляет 36%. Рост выручки в значительной степени обусловлен тем, что «Яндекс» много лет последовательно вкладывается в новые бизнесы и технологии. Сейчас компания развивает поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, облачные технологии, технологии автономного транспорта и искусственного интеллекта.

Михаил Шишкин, Т-Банк: Найти замену Slack было сложно, поэтому пришлось ее создать
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL

Как в «Норникеле» объединили все корпоративные сервисы на одной платформе

В России суд простил компанию, из-за западных санкций сорвавшую поставку электроники в УФСИН

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Хакер из КНДР устроился в американскую ИБ-компанию главным программистом и первым делом поставил троян на рабочий ПК

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как сделать умной систему полива для сада и огорода

Умные гаджеты для присмотра за детьми: выбор ZOOM

Как шум от гаджетов разрушает психику

Показать еще

Наука

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Ликбез RnD.CNews: почему буровики в космосе будут самой высокооплачиваемой профессией
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024