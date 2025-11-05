Аналитика МТС: популярность платформы «МТС Fog Play» выросла втрое в 2025 году

МТС проанализировала активность пользователей на игровом маркетплейсе распределенного «туманного» гейминга «МТС Fog Play». C января по сентябрь 2025 г. количество его пользователей выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а средняя продолжительность игровой сессии увеличилась на 8% до 85 минут.

Наиболее популярными жанрами за рассматриваемый период стали приключенческие шутеры и экшены. В них играют 16% и 17% пользователей соответственно. Топ-6 игр возглавил шутер Rust – в него играли 27% геймеров на платформе. Далее следуют экшен Cyberpunk 2077 (17%), шутер Red Dead Redemption 2 (15%), симулятор выживания с элементами хоррора Dying Light: The Beast (11%), экшен Marvel's Spider Man 2 (9%) и шутер Battlefield 6 (5%).

Чаще всего геймеры играют в приложении для Windows (65% игровых сессий).

Средняя продолжительность игровой сессии выросла с начала года на 8% и составила 85 минут. При этом наиболее длительные сессии зафиксированы в приложениях для Windows и macOS. На других устройствах продолжительность сессий короче в среднем на 10%.

«Во всем мире облачный гейминг растет и будет расти быстрее – в среднем на 5% в год, чем другие виды гейминга благодаря его доступности для пользователей. В России эта динамика опережает общемировую, в том числе из-за роста цен на видеокарты и другие комплектующие. Мы фиксируем последовательный рост числа пользователей нашей платформы, что подтверждает интерес к облачному геймингу в целом, а в нашем случае этому способствует широкий выбор устройств и игр, а также демократичная цена на аренду мощного удаленного ПК», ꟷ сказал директор по облачному геймингу МТС Илья Целиков.

Наибольшая доля всех игроков приходится на Московский регион и составляет почти четверть от общего числа пользователей. При этом наибольший прирост (+2%) зафиксирован в Санкт-Петербурге.

Топ-5 российских регионов по числу пользователей «МТС Fog Play» за 9 месяцев 2025 г.,%: Москва и Московская область – 24; Санкт-Петербург и Ленинградская область – 8,5; Краснодарский край – 4,5; Екатеринбург и Свердловская область – 3,8; Ростовская область – 3.