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SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru

Совет директоров «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI) одобрил на заседании 22 июля 2021 г. выделение кредита дочерней компании «Регион эстейт» (управляет сервисом облачного гейминга Gfn.ru) в размере 200 млн руб. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры Gfn.ru.

В частности, Gfn.ru планирует приобрести четвертый серверный кластер. Общие инвестиции в оборудование кластера составят 300 млн руб.

Сейчас в состав инфраструктуры Gfn.ru входят три серверных кластера – два в Москве и один в Екатеринбурге.

«Запустившись в октябре 2019 г., Gfn.ru быстро стал безоговорочным лидером рынка облачного гейминга в России с постоянно растущей активной аудиторией. Одно из ключевых конкурентных преимуществ Gfn.ru – стабильный доступ к инвестициям. Холдинг SFI разделяет оптимистичные прогнозы менеджмента Gfn.ru по развитию игровой индустрии в России, и мы приняли решение за счет свободных денежных средств профинансировать технологическое развитие сервиса, необходимое для дальнейшего роста», – отметил генеральный директор холдинга SFI Авет Миракян.

«Наша задача – дать возможность каждому геймеру играть в любимые игры вне зависимости от своего устройства. Это требует значительных инвестиций в техническую инфраструктуру Gfn.ru. Ввод в действие нового серверного кластера с современным оборудованием позволит улучшить качество предоставляемых услуг для пользователей на востоке страны и снизит нагрузку на другие серверы», – отметил директор Gfn.ru Эльдар Вагапов.

Сервис облачного гейминга Gfn.ru — эксклюзивный партнер Nvidia в развитии сервиса Geforce Now в России и СНГ. Он был создан в 2019 г. Сервис позволяет запускать ресурсоемкие игры практически на любом неигровом компьютере, телевизоре или смартфоне на ОС Windows, macOS, Android или iOS.

На сегодняшний день Gfn.ru совместим с крупнейшими платформами по продаже игр и предлагает запускать их сразу из библиотеки в Steam, EGS, Ubisoft Connect и других. В каталоге Gfn.ru уже доступно более 1 тыс. игр, которые хранятся на мощных серверах и запускаются из облака. На сегодняшний день сервисом воспользовались более 950 тыс. игроков.

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