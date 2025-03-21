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Ubisoft Connect
Ubisoft Connect и организации, системы, технологии, персоны:
|Epic Games 155 1
|Wargaming 152 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 1
|Nvidia Corp 3523 1
|Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 394 2
|Nvidia GeForce NOW 19 1
|Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
|Microsoft Windows 15782 1
|Apple iOS 7879 1
|Apple macOS 2082 1
|Google Android 14122 1
|Миракян Авет 2 1
|Вагабов Эльдар 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146393 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
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