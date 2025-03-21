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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ubisoft Connect


21.03.2025 На русскоязычных любителей «читов» и «кряков» напал новый троян, ворующий логины, пароли и данные кредитных карт 1
21.06.2023 билайн запустил витрину с видеоиграми с кешбэком 10% 1
27.07.2021 SFI инвестирует 200 млн рублей в расширение инфраструктуры Gfn.ru 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ubisoft Connect и организации, системы, технологии, персоны:

Epic Games 155 1
Wargaming 152 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8804 1
Nvidia Corp 3523 1
Сафмар Финансовые инвестиции - SFI 2 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17189 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1631 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11302 1
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30077 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67380 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21452 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25652 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 394 2
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Россия - РФ - Российская федерация 146393 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43602 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14175 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3996 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 509 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347990, в очереди разбора - 762996.
Создано именных указателей - 171319.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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