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«Мегафон» и Gfn.ru запускают совместную подписку

«Мегафон» и Gfn.ru, эксклюзивный провайдер облачного игрового сервиса Nvidia Geforce Now в России и СНГ, сообщили о запуске совместной подписки. Для абонентов оператора открывается доступ к играм через облачный сервис на компьютерах любой мощности.

Подписка на сервис облачного гейминга Geforce Now станет доступна абонентам тарифной линейки «Без переплат» на специальных условиях. Они смогут получить промокод в размере 50% на первые два месяца подписки, в последующие шесть месяцев скидка будет составлять 25%. Всего в библиотеке сервиса Gfn.ru более 1 тыс. популярных игр для разных платформ.

По данным «Мегафона», сегодня в России порядка 50 млн геймеров. Из них около 20 млн имеют слабые компьютеры, которые не позволяют устанавливать современные игры. Для таких пользователей существует облачный гейминг: направление пользуется всё большей популярностью в России и за последние два года выросло почти в два раза.

«Абоненты «Мегафона» уже могут найти для себя сразу несколько игровых предложений. Так, мы активно сотрудничаем с Blizzard Entertainment и My.Games, предлагая доступ к качественному игровому контенту на консолях, мобильных девайсах и персональных компьютерах. Теперь мы запускаем предложение для тех, кто не может наслаждаться современными играми из-за отсутствия производительных девайсов. Наша цель – сделать так, чтобы каждый геймер мог найти для себя подходящее и выгодное игровое решение на нашей цифровой полке, и партнёрство с Gfn.ru и Nvidia значительно расширяет возможности для наших пользователей», — отметил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Технологии Geforce Now дают возможность запускать любые игры в несколько кликов и играть с высокими настройками графики без необходимости постоянно покупать и обновлять «железо». Геймеры смогут запускать самые требовательные игры на любом ПК, ноутбуке, планшете, смартфоне, а также Android TV. Пользователям также не придётся скачивать гигабайты игр, следить за обновлениями драйверов и приложений – обновления и загрузки автоматически происходят в облаке. Все игроки получат реалистичное изображение кинематографического качества даже в самых требовательных играх.

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