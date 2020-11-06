МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu

Облако нового поколения

Компания Canonical объявила о своем участии в проекте российского оператора MTC по созданию облачной инфраструктуры нового поколения на базе открытой платформы Canonical Charmed OpenStack и Linux-дистрибутива Ubuntu.

Развертывание новой облачной платформы в одиннадцати ЦОДах МТС по всей России и ввод ее в эксплуатацию планируется завершить до конца 2021 г. На перспективу предполагается, что МТС задействует облачную экосистему на базе Canonical Charmed OpenStack в процессе развертывания своей мобильной сети 5G, а также облачных ресурсов для пограничных вычислений.

«Выбрав платформу OpenStack, МТС реализует стратегию поэтапной миграции собственной инфраструктуры на открытое ПО, – отметил Виктор Белов, вице-президент по технике МТС. — Использование OpenStack даст нам возможность оптимизировать стоимость владения платформами виртуализации, использовать различные варианты виртуальных платформ для внедрения новых телеком-решений и ИТ-сервисов».

Выбор в пользу Canonical Charmed OpenStack

Как пояснили в МТС, партнерство с Canonical, выбранной по итогам конкурса для создания полноценной цифровой экосистемы на базе платформы с открытым исходным кодом, позволит российской компании сократить время вывода на рынок новых услуг на фоне снижения общей стоимости владения (TCO) облачной инфраструктуры. В МТС также планируется создать собственный центр компетенции в области разработки решений на основе OpenStack.

Новый ЦОД МТС в Ленинградской области

«Партнерство поможет заложить фундамент облачной ИТ-инфраструктуры, обеспечивая последние обновления в предсказуемом и автоматизированном режиме, – сказал Режис Пакетт (Regis Paquette), вице-президент по глобальным альянсам Canonical. – Благодаря встроенной комплексной системе безопасности и использованию унифицированных автоматизированных решений от ядра сети до удаленных периферийных устройств наше партнерство выводит МТС на передовые позиции во внедрении инноваций с открытым исходным кодом».

В МТС выбор платформы Canonical Charmed OpenStack объяснили поддержкой концепции архитектуры Cloud Native, позволяющей создавать и постоянно обновлять приложения с помощью принципов Agile – как набор масштабируемых микросервисов в контейнерах, более эффективных чем виртуальные машины благодаря динамическому управлению из облака. Такой подход позволяет диверсифицировать сотрудничество с вендорами и гармонизировать развитие сетевой и ИТ-инфраструктуры, отметили в МТС.

Дата-центр МТС «Авантаж» в Московской области

Платформа Canonical Charmed OpenStack базируется на ряде общепринятых в мировой практике технологий – таких как многоуровневая сервисная архитектура Metal-as-a-Service (MAAS), диспетчер жизненного цикла оператора Juju для работы с операторами на Kubernetes или традиционных машинах (Juju Operator Lifecycle Manager, OLM), инструменты развертывания (OpenStack Charms) и хранения (Ceph).

Облачная платформа Charmed OpenStack позволяет создать частное облако операторского уровня с оптимальным соотношением цены и производительности с улучшенными по сравнению с традиционными ИТ-платформами возможностями обработки телеком-трафика, расширенными возможностями виртуальной сети и периферийных вычислений.

Развитие экосистемы МТС на базе Charmed OpenStack позволит компании размещать высоконагруженные телеком-сервисы и виртуальные сетевые функции в ЦОДах, располагать вычислительную инфраструктуру максимально близко к пользователям, а также обеспечить необходимый уровень отказо- и катастрофоустойчивости.

Инфраструктура новой облачной экосистемы МТС будет разделена на ряд технологических ландшафтов, каждый из которых будет обеспечивать требуемый уровень обслуживания клиентов в зависимости от степени критичности внедряемых приложений и сервисов, объяснили в компании.

OpenStack как предпочтительный выбор телеком-операторов

Платформа OpenStack, разработанная Rackspace и NASA, изначально была открыта под лицензией Apache. Затем, в 2012 г., вся интеллектуальная собственность проекта OpenStack была передана в управление независимой некоммерческой организации Open Infrastructure Foundation (OIF).

Платформа OpenStack состоит из взаимосвязанных компонентов для создания различных облачных решений – от публичных облачных сервисов класса Amazon EC2 до частных облаков на собственном оборудовании компании.

«Во всем мире операторы связи делают выбор в пользу OpenStack, – отметил Марк Колье (Mark Collier), главный операционный директор Open Infrastructure Foundation. – То, что начиналось как гибкая структура для развертывания и управления сетевыми функциями, превратилось в предпочтительную платформу для управления эволюцией сетей от LTE к 5G. Canonical с самых первых дней была важным поставщиком решений свободного ПО и мы поздравляем их команду с началом работы с МТС над созданием гибкой открытой инфраструктуры для 77 миллионов абонентов компании».

В настоящее время в разработке платформы и продуктов на основе OpenStack принимают участие более 500 компаний по всему миру, включая Rackspace, Red Hat, SUSE, Canonical, IBM, Cisco, Dell и HP.

МТС первой из российских операторов связи в декабре 2019 г. присоединилась к инициативе Telecom Infra Project (TIP) для развития экосистемы поставщиков телеком-оборудования на принципах открытой и стандартизированной архитектуры. В декабре 2019 г. МТС, Сколтех и «Элемент» подписали соглашение о разработке и производстве в России оборудования на основе международных открытых стандартов радиодоступа проекта Open RAN.

В июле 2020 г. CNews сообщил о том, что Роскомнадзор предоставил МТС лицензию на строительство сетей 5G в России. Она будет действовать до лета 2025 г. и работать на частоте от 24,25 до 24,65 ГГц. Первыми абонентами сети станут бизнес-клиенты МТС и крупные производственные предприятия.

В октябре 2020 г. МТС и Сколтех запустили в «Сколково» пилотную сеть 5G для разработки российских промышленных решений 5G и аппаратно-программных комплексов для сетей нового поколения на основе архитектуры OpenRAN.