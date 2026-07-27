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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198317
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Харевский Григорий

СОБЫТИЯ


27.07.2026 «Софтлайн Решения» пополнила продуктовый портфель платформой Uvatron Lite 1
31.05.2022 Маркетплейс Allsoft запустил продажи электроники и оборудования 1
15.12.2021 Softline Ecommerce запустил собственный сервис покупки ПО в рассрочку для физических лиц 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Харевский Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 476 1
Yubico 8 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5638 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Softline - Софтлайн 3726 1
HP Inc. 5880 1
Kingston Technology 217 1
Acer Group - Acer Inc 2772 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13586 2
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 477 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3222 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2146 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6259 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1611 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6209 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10658 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4831 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34799 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1377 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2312 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 566 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18070 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64870 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15414 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5494 1
Курышева Юлия 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 165663 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14800 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460466, в очереди разбора - 728518.
Создано именных указателей - 198317.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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