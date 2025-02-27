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Подлеснов Алексей



27.02.2025 SL Soft автоматизировала для фармкомпании «Акрихин» бюджетирование на базе системы «Босс» 1
17.05.2024 SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Подлеснов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
Softline - Софтлайн 2853 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1915 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 1
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 2
Английский язык 6664 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4390 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 172 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343473, в очереди разбора - 766171.
Создано именных указателей - 169791.
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