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Коршунова Екатерина
Коршунова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
|Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
|Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 1
|Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
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