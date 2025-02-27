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Коршунова Екатерина



27.02.2025 SL Soft автоматизировала для фармкомпании «Акрихин» бюджетирование на базе системы «Босс» 1
17.05.2024 SL Soft (ГК Softline) выполнила визуализацию данных иерархической структуры фармкомпании «Акрихин» на базе системы управления персоналом «БОСС» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коршунова Екатерина и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2853 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 2
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 73 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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