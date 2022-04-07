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20 апреля «Форсайт» проводит конференцию «Новые цифровые горизонты»

20 апреля в Москве состоится конференция «Новые цифровые горизонты». Организатор мероприятия – компания «Форсайт», российский разработчик продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов.

Конференция посвящена возможностям инновационных разработок «Форсайт» для цифровизации крупного бизнеса и решения актуальных аналитических задач в области госуправления. Представители корпоративного сектора и государственных структур смогут оценить возможности российских платформенных решений для импортозамещения продуктов западных вендоров (в том числе SAP, IBM, SAS, Oracle, Qlik, Tableau, Microsoft Power BI).

Мероприятие объединит действующих и потенциальных заказчиков и партнеров компании «Форсайт», представителей органов власти – профильных министерств и ведомств, экспертов ИТ-индустрии и ИТ-ассоциаций. В числе спикеров конференции – представители компаний VK Цифровые технологии, Ростелеком, Открытая мобильная платформа, КРИТ, КРОК, Mobile Inform Group, а также исполнительный директор АРПП «Отечественный софт».

Одним из наиболее значимых событий конференции станет круглый стол «Технологическая независимость в ИТ как ответ на новые международные вызовы». Представители бизнеса и государства рассмотрят перспективы трансформации существующей модели внедрения цифровых технологий, меры государственной поддержки ИТ-бизнеса, а также использование российских цифровых платформ и технологий для преодоления экономических вызовов.

  • На сессии «Потенциал российской бизнес-аналитики» компания «Форсайт» представит гостям новые продукты FlyBI и «Форсайт. Аналитическая платформа» 10.0, которые созданы без использования Windows-компонент и позволяют решать задачи в области Self-Service BI и Enterprise BI в импортонезависимом окружении.
  • Сессия «Сила совместных партнерских решений по импортозамещению» посвящена совместным с партнерами технологическим разработкам и OEM-решениям на базе продуктов «Форсайт» для импортозамещения решений западных вендоров.
  • В рамках сессии «Мир корпоративной мобильности» будут рассмотрены ценности и преимущества продукта «Форсайт. Мобильная платформа».

На демозоне гости конференции смогут ближе познакомиться с новыми продуктами, а также оценить возможности мобильных решений «Форсайт». Кроме того, участникам конференции будут продемонстрированы различные отраслевые кейсы и примеры решения задач в области бюджетирования, инвестиционной деятельности, формирования отчетности, работы с данными.

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Конференция «Новые цифровые горизонты» пройдет 20 апреля на площадке «Старт Хаб» с 11 по 19 час. Регистрация на сайте: https://conference.fsight.ru.

Мероприятие будет интересно ИТ-директорам и другим руководителям в сфере информационных технологий из крупных компаний, а также руководителям BI-подразделений ИТ-компаний, которые планируют расширять пул внедряемых продуктов за счет российского ПО.

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