«Форсайт. Аналитическая платформа» используется для управления региональными проектами в Липецкой области

Система на базе российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» используется в Липецкой области для эффективного управления региональными проектами. Программное решение позволяет создавать паспорта проектов, формировать планы-графики работ по объектам, проводить оперативный мониторинг реализации проектов.

Система управления проектами Липецкой области – это инструмент, который обеспечивает повышение эффективности государственного управления. При помощи системы в регионе производится планирование показателей и бюджета проектов, осуществляется оперативный мониторинг хода выполнения проектов, формируется сводная аналитика для руководителей и участников проектной деятельности: программное решение позволяет выявлять проблемные зоны, анализировать данные в любых разрезах – по отдельным исполнителям или на уровне муниципальных образований и органов государственной власти. Также в системе формируются интерактивные дашборды о ходе реализации проектов для всех заинтересованных лиц.

Решение используется как для мониторинга региональных проектов, так и для контроля готовности ключевых объектов государственных и муниципальных программ (более 50 проектов). В системе работают представители исполнительных органов власти, а также муниципальных образований области (более 300 пользователей).

Система реализована на базе программного продукта «Форсайт. Аналитическая платформа», объединяющего инструменты аналитики данных и управления бизнес-процессами. Также при создании системы было использовано решение компании «Крит» – «Крит. Основные данные», предназначенное для ведения реестров с гибкой расширяемой моделью данных и особенно удобное для решения задач в государственном секторе.

Возможности российских продуктов «Форсайт. Аналитическая платформа» и «Крит. Основные данные» позволяют использовать различные варианты визуализации данных, настраивать интеграцию с внешними информационными системами, строить разные маршруты согласования, гибко разграничивать доступ к информации на всех уровнях благодаря настраиваемой ролевой модели.

Разработчик системы управления проектами Липецкой области и программного продукта «Крит. Основные данные» – компания «Крит». Разработчик программного продукта «Форсайт. Аналитическая платформа» – российский BI-вендор компания «Форсайт».