Крымская торговая сеть «Пуд» внедрила Set Retail в своем первом магазине формата Cash&Carry

Крымская торговая сеть «Пуд» открыла первый магазин в формате Cash&Carry.

В новом магазине «Пуд» установил решение для автоматизации торговли Set Retail компании CSI. Оно управляет кассами и позволяет работать с юридическими лицами в полном соответствии с Федеральным законом №192-ФЗ. Все семь касс полностью оснащены комплектами оборудования CSI и сканерами с функцией прикассового взвешивания.

С помощью Set Retail «Пуд» управляет редактированием и печатью ценников в новом магазине. Решение предлагает шаблоны, которые можно легко редактировать или создавать собственные уникальные ценники — сделать это можно без помощи ИТ-специалистов. Благодаря автоматизации ритейлер сократил затраты на расходные материалы: при печати система максимально плотно располагает ценники на листе.

«Пуд» рассчитывает увеличить прибыль за счёт привлечения дополнительных покупателей. До конца года ритейлер оценит эффективность работы нового формата и разработает стратегию развития магазинов Cash&Carry.

Руководитель проекта в сети «Пуд» Максим Светличкин сказал: «Совместно со специалистами ИТ-подрядчика CSI мы спроектировали схему работы с юридическими лицами в полном соответствии с Федеральным законом № 192-ФЗ. Для того чтобы совершать покупки в новом магазине покупателю нужно получить дисконтную карту юрлица на инфостойке. Далее он выбирает товары в торговом зале. В зависимости от объёма покупки мы предлагаем три цены. На кассе каждые 100 тыс. руб. печатаются отдельным чеком и на каждый формируется свой универсальный передаточный документ. Если в чеке есть алкоголь, касса автоматически выведет его в отдельный чек. Если юрлицо зарегистрировано в информационной системе "Меркурий", кассир указывает дату производства товаров, требующих ветеринарного контроля. На каждом чеке отображается информация о юридическом лице, покупающем товар. Касса передаёт оператору фискальных данных все необходимые сведения: ИНН, наименование юридического лица, номер таможенной декларации, страну происхождения товаров. После оплаты покупатель на инфостойке забирает универсальный передаточный документ с печатью ритейлера. Здесь же ему отдают ветеринарную сопроводительную документацию».

Начальник службы информационных технологий сети «Пуд» Сергей Тимофеев отметил: «Мы запустили такой формат магазина, чтобы привлечь новый сегмент покупателей — оптовых и мелкооптовых. Для автоматизации торговли рассматривали надёжные топовые решения от крупных игроков, которые позволяют работать с юридическими лицами в соответствии с требованиями законодательства. Выбрали Set Retail 10 и кассовое оборудование CSI и быстро запустили решение вместе с командой ИТ-подрядчика. У Set Retail большой потенциал и возможности для развития, это одно из лучших решений для торговли. Мы планируем тиражировать его в новые магазины формата Cash&Carry. Следующим этапом будет расширение функциональных возможностей решения, где мы развернем полнофункциональную программу лояльности».