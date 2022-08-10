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Технологическая платформа Digital Q.BPM компании «Диасофт» включена в реестр российского ПО

Технологическая платформа Digital Q.BPM, предназначенная для цифровизации бизнес-процессов, включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №14306 от 26 июля 2022 г.).

Программные продукты, включенные в реестр, могут использоваться государственными и муниципальными предприятиями и компаниями с государственным участием.

Технологическая low-code-платформа Digital Q.BPM позволяет перевести бизнес-процессы организации в цифровой формат и обеспечить централизованное управление их выполнением.

Никита Маркелов, руководитель технологической платформы Digital Q.BPM, компания «Диасофт», сказал: «Включение платформы Digital Q.BPM в Единый реестр российского ПО – это значимое событие и для «Диасофт», и для многих участников рынка. Сейчас весьма актуальна задача выбора импортонезависимых программных продуктов, в частности, для замены SAP NetWeaver, IBM Blueworks Live, CreatioТеррасофт») и других решений иностранных компаний, покинувших российский рынок. Digital Q.BPM – кросс-индустриальная платформа. Она подойдет не только для финансового сектора, но и для медицинских, фармацевтических, страховых, телекоммуникационных компаний, предприятий ресурсодобывающей отрасли, государственных структур и организаций из многих других сфер деятельности».

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Платформа Digital Q.BPM включает в себя полный набор инструментов для проектирования, исполнения, мониторинга, контроля бизнес-процессов и операций. Платформа реализована в микросервисной архитектуре на импортонезависимом технологическом стеке, обладает высокой производительностью и широкими возможностями масштабирования.

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