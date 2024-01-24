«Диасофт» разработал функционал для быстрой отладки бизнес-процессов

Компания «Диасофт» реализовала новый функционал пошаговой отладки бизнес-процессов в технологической low-code платформе Digital Q.BPM. Платформа позволяет переводить бизнес-процессы организации в цифровой формат и централизованно управлять их исполнением. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе проектирования бизнес-процессов регулярно возникает необходимость проверки правильности их последующего выполнения и выявления возможных ошибок. В новом режиме отладки возможно запустить выполнение процесса с определенными условиями и параметрами, остановить процесс на отдельных узлах и проконтролировать их выполнение, при необходимости внести изменения.

Режим пошаговой отладки (debug режим) позволяет определять узлы, на которых процесс должен быть остановлен, проверять параметры исполнения узлов, пошагово выполнять логику бизнес-процесса, в том числе запускать и тестировать скриптовые выражения, и видеть журнал исполнения процесса. Специалист по проектированию получает всю информацию о выполнении процесса в едином окне отладчика Digital Q.BPM.

В случае уже работающих процессов новый функционал позволяет повторить используемый процесс в режиме отладки без прерывания других процессов.

В режиме отладки осуществляется не только проверка общей логики исполнения процессов, но и анализ входящих и исходящих параметров отдельных шагов процессов, коррекция скриптовых выражений, выполнение REST-запросов и анализ их результатов.

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Никита Маркелов, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов», компания «Диасофт»: «Режим пошаговой отладки процессов, реализованный в Digital Q.BPM, уникален: он позволяет в разы ускорить перевод бизнес-процессов в цифру. При разработке и изменении процессов теперь не нужно публиковать каждую версию и рассматривать весь ход ее выполнения в режиме мониторинга. Новый функционал обеспечивает максимально точный контроль каждого шага процесса и всех его параметров. При этом можно вносить необходимые изменения «на ходу» и сразу же видеть их результат».

Платформа Digital Q.BPM включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (запись в реестре № 14306) и подходит для организаций из любых сфер экономики. Микросервисная архитектура обеспечивает высокую производительность, отказоустойчивость, а также быстрое встраивание в любой ИТ-ландшафт.