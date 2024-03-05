«Диасофт» первый на рынке предлагает полноценный режим совместного проектирования бизнес-процессов

Компания «Диасофт» продолжает развивать технологическую платформу Digital Q.BPM для проектирования бизнес-процессов и управления ими. Теперь в платформе доступен режим совместного проектирования – несколько пользователей работают над одной диаграммой бизнес-процесса на единой онлайн-доске. Каждый из них видит действия других, все изменения фиксируются. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе совместной работы можно оставлять комментарии по всем узлам или по всему процессу, а также отвечать на них. История переписки сохраняется. Таким образом, обсуждение будет вестись предметно в одном информационном канале.

«Раньше в диаграмме сохранялись изменения, которые вносил пользователь, работающий над ней последним. В ходе проектирования бизнес-процесса пользователи создавали копии диаграмм, вносили в них изменения, далее требовалось сводить в единую диаграмму. Теперь пользователи проектируют диаграммы бизнес-процессов и обсуждают спорные моменты в одном месте по типу онлайн-доски в Miro или интерактивной доски в Figma. С новым режимом в Digital Q.BPM совместная работа над проектированием бизнес-процессов становится значительно удобнее и проще», — сказал Никита Маркелов, руководитель направления «Автоматизация бизнес-процессов», компания «Диасофт».

Технологическая платформа Digital Q.BPM входит в экосистему цифровой трансформации Digital Q и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (№ 14306 от 26.07.2022).