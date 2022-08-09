В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора

ООО «Акстим» (ex-Accenture) объявляет о назначении Павла Кирика, Алексея Минакова и Юрия Середина управляющими директорами. Об этом CNews сообщили представители «Акстим».

Павел Кирик отвечает за развитие практики платформенных решений (внедрение приложений, в частности «1С», ELMA, «Форсайт», «Первая платформа», Naumen и др.) в департаменте «Технологии». Команда помогает заказчикам с выбором, адаптацией и внедрением приложений, в частности с проработкой вопросов импортозамещения и перехода из глобальных решений на локальные альтернативы.

Алексей Минаков отвечает за развитие услуг в области проработки функциональных и технических архитектур, включая микросервисные подходы, разработки, тестирования программного обеспечения, развертывания и поддержки ПО, продолжение развития компетенции в Java, React, PostgreSQL, Camunda, Angular, Kafka, .Net, и пр.

Юрий Середин стал управляющим директором практики «Ресурсы». Перед ним стоит задача развития направления по управлению активами. Его группа работает в основном с предприятиями в горнодобывающей и металлургической промышленности в рамках оптимизации процессов и развития цифровых компаний.

«При переходе из Accenture в “Акстим” мы смогли сохранить фактически всю команду и продолжаем наращивать экспертизу. Назначение сразу трех новых управляющих директоров открывает новые перспективы развития. Каждый из моих коллег, получивших это назначение — сильный бизнес-лидер, за плечами которого стоит сработанная команда. Уверена, что новые возможности позволят им развивать команды, используя более чем 20-летний опыт, и приносить больше пользы для наших клиентов», — отметила Мария Григорьева, управляющий директор департамента «Технологии» ООО «Акстим» (ex-Accenture).

Назначение управляющих директоров произошло в рамках программы ежегодного карьерного продвижения «Акстим». Повышение получили более 15% из почти 2000 сотрудников компании в офисах в Москве, Твери, Ростове-на-Дону и других городах. Регулярные продвижения наиболее эффективных сотрудников продолжают карьерные традиции, приобретенные за годы работы в международной компании Accenture.

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«Ценностным предложением компании для сотрудников является постоянное развитие. Мы гордимся как теми, кто работает сегодня с нами, так и нашими ”выпускниками”. За 30 лет работы на рынке мы стали своеобразной “кузницей кадров” для российского ИТ-отрасли. Недавние коллеги становятся нашими клиентами и партнерами — почти с каждым мы сохраняем добрые деловые и дружеские отношения», — сказала Мария Григорьева.

На сегодняшний день в компании открыто более 100 позиций в отделах инфраструктурный консалтинг, информационная безопасность, практика «1С», аналитика данных, разработка программного обеспечения.

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ООО «Акстим» (ex-Accenture) оказывает широкий спектр услуг – от бизнес стратегии до внедрения приложений и разработки, и аутсорсинга бизнес-процессов. 12 апреля 2022 г. компания Accenture объявила о полной передаче российской части бизнеса локальному руководству. Новая консалтинговая технологическая компания полностью независима от международной компании Accenture. В настоящее время команда работает над созданием нового бренда на отечественном рынке.