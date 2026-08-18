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«Хоулмонт» и «Диасофт» подтвердили совместимость своих решений

Компания «Хоулмонт», разработчик корпоративного ПО для коммерческого сектора и государственных структур, и компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений, подтвердили совместимость платформы OpenBPM и СУБД Digital Q.DataBase. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В ходе испытаний специалисты проверили установку и настройку OpenBPM Engine и Digital Q.DataBase, запуск BPM-движка, развертывание бизнес-процессов, запуск их экземпляров, формирование и исполнение потока задач, а также завершение процессов и формирование истории их исполнения. Все проверки пройдены успешно, проблем во взаимодействии решений не обнаружено.

По результатам совместных испытаний подтверждены корректность и стабильность работы OpenBPM с Digital Q.DataBase. Тестирование проводилось на операционной системе «Ред ОС» 8. Результаты испытаний подтверждены сертификатом.

OpenBPM – российская платформа для автоматизации бизнес-процессов, которая обеспечивает полный цикл разработки BPM-решений – от проектирования до мониторинга процессов. Платформа позволяет командам, работающим с Camunda, переносить существующие проекты на отечественное решение и включает российский Camunda-совместимый движок исполнения процессов.

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Digital Q.DataBase – импортонезависимая российская СУБД, выполняющая запросы на диалектах зарубежных СУБД (Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL). Решение сертифицировано ФСТЭК, внесено в реестр российского ПО и подходит для использования в высоконагруженных системах и для хранения персональных данных.

Подтвержденная совместимость OpenBPM и Digital Q.DataBase позволяет организациям использовать российскую СУБД в составе решений для автоматизации бизнес-процессов и создавать надежную технологическую основу для корпоративных BPM-систем. Для заказчиков, использующих OpenBPM, это расширяет возможности выбора СУБД и позволяет применять проверенную связку российских программных решений.

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