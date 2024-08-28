Встроенный искусственный интеллект и аналитика: PIX Robotics представляет два новых модуля в платформе PIX RPA

PIX Robotics, российский разработчик ПО для среднего и крупного бизнеса, представляет два новых модуля в платформе для роботизации бизнес-процессов PIX RPA – аналитический модуль и Smart-модуль на базе PIX GPT. Новые компоненты платформы расширят возможности RPA-разработчиков и бизнес-пользователей и предоставят возможности для анализа эффектов от программной роботизации. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Smart-модуль в PIX RPA представляет собой набор smart-функций и шаблонов и позволяет применять ИИ в бизнес-процессах компании без специальных навыков работы с нейросетями. Модуль умеет интерпретировать текст из большого массива данных, извлекать сущности из документов, писем и сообщений, трансформировать таблицы и создавать базы знаний, классифицировать обращения, отвечать на вопросы из подготовленной базы знаний и валидировать документы.

Благодаря Smart-модулю разработчики смогут делать запросы роботу в произвольной форме, то есть на человеческом языке, а за счет оптимизации взаимодействия с пользовательским интерфейсом процесс разработки робота станет быстрее на 30%.

Аналитический модуль в PIX RPA позволяет контролировать результаты программной роботизации и оценивать реальные эффекты от ее внедрения с помощью наглядных визуализаций. На дашбордах будут видны количество роботизированных задач и время их выполнения, информация об использовании лицензий, количество и статусы элементов очереди данных, тепловые карты запуска задач, а также экономический эффект от роботизации.

PIX Robotics Аналитический модуль

Приобретая аналитический модуль, пользователи получат преднастроенные дашборды с полной картиной по работе роботов. Приложение будет работать на любых типах устройств, и его можно редактировать и наполнять новыми показателями.

«Наша команда стремится делать программную роботизацию удобным и доступным инструментом. Новые модули в платформе PIX RPA открывают перед разработчиками, аналитиками и руководителями центров компетенций возможности для более быстрой и эффективной роботизации процессов», — сказал Николай Буланов, директор по консалтингу PIX Robotics.