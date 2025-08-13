Исследователи Сеченовского Университета разрабатывают новый неинвазивный метод диагностики хронической болезни почек

В Сеченовском Университете проходит пилотное проспективное исследование по изучению возможностей методов 3D-компьютерной томографии в неинвазивной оценке степени фиброза почечной ткани у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП). Исследование инициировано Клиникой урологии и Клиникой ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева (кафедра нефрологии и гемодиализа) Сеченовского Университета. Точная оценка патологических изменений почечной ткани позволит назначать пациентам корректную и своевременную терапию. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Более 10% населения в мире страдает хронической болезнью почек или состоянием, которое сопровождается стойким нарушением функции органа. Для установления диагноза, оценки выраженности воспалительных и необратимых (фиброзных) изменений в ткани почки пациентам выполняют биопсию этого органа. При этом именно регулярная оценка прогрессирования почечного фиброза важна для анализа эффективности терапии и прогнозирования течения заболевания, в частности, рисков развития хронической почечной недостаточности, которая требует диализа или трансплантации органа. Но биопсия почки – инвазивная процедура, и ее очень сложно проводить часто.

Несмотря на то, что сегодня в клинической практике отмечается рост такого высокоточного неинвазивного метода диагностики как компьютерная томография, значительная часть рентгенологических признаков патологических изменений в органах представлена текстурными особенностями высокого порядка – они не могут быть полностью обнаружены и количественно оценены человеческим глазом. Поэтому в последнее время клиницистами активно изучается радиомика.

«Радиомика является одной из наиболее перспективных концепций в диагностике и прогнозировании заболеваний. В ее основе лежит количественная оценка лучевых методов диагностики при помощи текстурного анализа цифровых изображений УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ в сопоставлении с различными признаками заболеваний (морфологическими, генетическими) с использованием специализированных алгоритмов интеллектуального анализа данных», — сказал Евгений Сирота, руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского Университета.

Количественная оценка результатов цифровых методов визуализации особенно важна в онкологии в виде так называемой «виртуальной биопсии». Радиомика позволяет преодолеть разрыв между данными макроскопической визуализации поврежденного органа и гистологическими данными, выявленными микроскопически. Учеными уже были описаны рентгенологические особенности структуры органов с фиброзом, но для заболеваний почек такие корреляции остаются фактически неизученными. Поэтому с помощью новых технологий контрастной МСКТ почек с обработкой данных в 3D-режиме можно более точно визуализировать почки, оценить количество «сохранной» почечной ткани, и, соответственно, рассчитать степень фиброзных изменений в ткани почек.

«Разработка методов неинвазивной оценки фиброзных изменений в ткани почки с использованием методов радиомики – перспективное направление, которое может существенно расширить возможности клиницистов в реализации персонифицированного подхода к ведению пациентов с хроническими заболеваниями почек», — сказал Николай Буланов, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского.