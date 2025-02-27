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Сирота Евгений
|27.02.2025
|Веб-платформа Sechenov.AI_nephro успешно прошла технические испытания перед регистрацией 1
Сирота Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 42 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Sechenov.AI_nephro 1 1
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