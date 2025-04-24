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Храпов Кирилл



24.04.2025 ИИ подберет подходящие планировки квартир для покупателей «Самолета» 1
16.11.2023 Банк «Дом.РФ» и группа «Самолет» запустили цифровую ипотеку в 35 жилых комплексах 1
09.11.2021 «Сберкорус» внедрил личного цифрового помощника каждому менеджеру по продажам в группе «Самолет» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Храпов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 227 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 508 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 1
Группа Самолет 82 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1233 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6992 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 982 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 526 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4080 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3072 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3259 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12215 1
Google Android 14198 1
Apple iOS 7929 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1451 1
Сбер - СберКорус - СберРост ИСУ - интеллектуальная система управления сотрудниками 5 1
Смирнов Константин 20 1
Балагурова Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2488 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7664 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1602 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 880 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5729 2
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 585 2
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 48 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3537 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6821 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1412 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 270 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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